Basket - Serie "B" interregionale maschile. Bcl fa... le scarpe al Solettificio Manetti

BCL

84

SOLETTIFICIO MANETTI

76

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Lippi 6, Dubois 18, Barsanti 8, Simonetti 10, Tempestini 6, Del Debbio 3, Vignali 5, Pierini 5, Candigliota, Trentin 22, Cirrone. All.: Olivieri.

SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO: Marchetti, Ciano 22, Rosi, Lazzeri 2, Ticciati 6, Corbinelli 12, Viviani, Carzoli, Falaschi 19, Miahjlovic 7, Cantini 8, Gutierrez. All.: Guerriero.

Arbitri: Nocchi di Pisa e Gianmatteo di Livorno.

Note: parziali 24-22, 47-38, 65-66.

LUCCA - Ritorna al successo Bcl che doma Castelfiorentino, dopo i ko con Spezia e San Miniato. Parte bene Bcl con un 8-2 iniziale, subito rintuzzato, però, dal team della Valdelsa: 8-7 al 5’. Cantini firma il sorpasso: 8-9 e 11-0 di parziale per il Castello, 8-13 al 7’. Dopo 3’ di astinenza, Trentin, dai 6.75, sblocca i biancorossi che possono contare sui canestri di Barsanti, Trentin e gioco da tre punti di Dubois. Buono il rientro di Vignali, dopo un’estate difficile per infortunio. Con Barsanti da tre i biancorossi cercano di scappare: 29-22, con gli ospiti che non segnano per i primi 3’; poi si sblocca Ciano.

Attacchi ok; meno le difese e, infatti, i due tecnici ordinano la zona. Un funambolico canestro di Dubois porta al massimo vantaggio al 19’: 44-35 e 47-38 alla seconda sirena.

Nella ripresa la percentuale di realizzazione cala, i castellani provano la rimonta: 54-49 con tripla di Ciano al 24’. Simonetti, sotto canestro, domina. Sull’altro fronte Falaschi, con un paio di jump, accorcia. Corbinelli per il 58-55 al 27’, ma risponde Vignali con un "treppunti" fondamentale. Poi Bcl si distrae, subisce canestro e getta via la sfera, con il risultato di subire quattro punti in un amen, oltre a libero supplementare di Ciano: 61-60 al 28’, pareggio di Mihalovic poco dopo a quota 64 e sorpasso ospite con i liberi di Corbinelli; 65-66 al 30’.

Nel quarto periodo Lippi sigla il controsorpasso e l’inerzia sembra ancora per i lucchesi: 71-66. I fiorentini perdono palloni sanguinosi e non trovano più la via del canestro. Corbinelli sblocca il fatturato offensivo dei suoi solo dopo 3’ e mezzo.

Lucca prende molti rimbalzi offensivi; gioco da quattro punti di Trentin: 80-74. Sull’asse Dubois-Trentin, canestro decisivo di quest’ultimo al 39’. Domenica prossima trasferta a Siena, sponda Virtus.

Massimo Stefanini