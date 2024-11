Basket - Serie "B" interregionale maschile. Bcl ha la Mens più Sana: dolci Note a Siena

MENS SANA NOTE DI SIENA

62

BCL

81

MENS SANA NOTE DI SIENA: Tilli 3, Belli, Pannini 3, Marrucci 6, Ragusa 4 Binella, Pucci 8, Sabia 2, Maghelli, Neri 8, Prosek 17, Tognazzi 11. All.: Betti.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 12, Dubois 8, Barsanti 12, Simonetti 8, Tempestini 3, Del Debbio 22, Vignali, Pierini 2, Candigliota, Trentin 14. All.: Olivieri.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Delliallisi di Livorno.

Note: parziali 21-23, 35-49, 53-61.

SIENA - Più che note di Siena, è stato un assolo lucchese. Grazie ad un parziale di 26-14 nel secondo quarto e di 20-9 nel segmento conclusivo, BCL sbanca il "Palasclavo" e, con 4 vinte e 3 perse, si riporta nelle prime posizione di classifica.

L’equlibrio è durato, in pratica, nel primo periodo. Poi la spallata lucchese, dal 10’ al 20’; il ritorno senese dopo l’intervallo lungo e lo sprint decisivo. Del Debbio MVP, ma quattro in doppia cifra per un blitz, il secondo dopo quello di Cecina, che non era affatto facile nella città del Palio. Dopo un primo quarto equilibrato, si riparte con Trentin; poi Barsanti, Simonetti ancora Barsanti. E’ un Bcl molto determinato, gioca con convinzione, provando ad allungare sugli avversari: a cinque dalla seconda sirena ha guadagnato dieci lunghezze sui padroni di casa, 26/36.

I senesi reagiscono con due ottimi giochi, riportandosi a sei lunghezze; ma Del Debbio non gradisce e, in soli venti secondi, infila due triple molto dolorose per gli avversari; poi è Barsanti a fare del male alla Mens Sana con una nuova tripla. Prosek prova a recuperare; ma, prima Lippi dai liberi, poi Pierini su assist di Del Debbio, siglano il 35-49 al riposo lungo.

I primi minuti della ripresa si vestono di biancoverde, con cinque punti realizzati; poi Del Debbio e Trentin rimettono le cose in ordine; Lippi, con un guizzo, riesce a perforare la difesa, realizzando in due azioni quattro importanti punti per il 46-57 a quattro minuti dalla terza sirena. Locali che, intanto, dalla lunetta, arrivano al meno dieci, in un clima sempre più infuocato dai supporter biancoverdi.

E’ un terzo tempo duro: pochi canestri fatti e senesi molto aggressivi che hanno stretto le maglie della difesa. Il team di coach Betti arriva sino al meno uno, ma è qui che i biancorossi dimostrano personalità: Del Debbio, Lippi, Simonetti piazzano un 10-0 di parziale che fa precipitare di nuovo i padroni di casa a -11. E’ la stoccata decisiva.

Lucca, nel finale, gestisce e vince, tra l’altro con una differenza canestri importante. Domenica prossima big-match contro Quarrata.

Massimo Stefanini