Basket, serie B interregionale. Matelica schianta Ferentino, in semifinale c’è il Loreto Pesaro

HALLEY MATELICA

75

FERENTINO

47

HALLEY MATELICA: Provvidenza 8, Pecchia, Mutombo, Morgillo 16, Carone 2, Mazzotti 9, Ciampaglia 6, Eleonori, Mentonelli ne, Riccio 18, Mariani 10, Musci 6. All. Trullo.

FERENTINO: Roiati, Serra 3, Russo 2, Collalti 2, Rossi 6, Galuppi 1, Liberati, Polselli 10, Ciarpella, Gerlero 14, Rullo 6, Bisconti 3. All. Lulli.

Parziali: 19-10, 18-11, 22-12, 16-14; progressivi: 19-10, 37-21, 59-33, 75-47.

Matelica batte Ferentino in gara3 dei quarti di finale dei play off e approda in semifinale, dove affronterà il Loreto Pesaro che si è qualificato a spese di Senigallia. Sarà un’altra serie al meglio delle tre partite, con gara1 in programma domenica al palasport di Castelraimondo (ore 19). Ma com’è andata con Ferentino? Parte a razzo la Halley, decisa a mettere subito la partita sui binari giusti. E l’atteggiamento premia Provvidenza e compagni, bravi a chiudere il primo quarto sul punteggio di 19-10, grazie a un parziale di 14-0. Poi, nella seconda frazione di gioco, Ferentino torna in corsa tarpando le ali all’offensiva locale e rosicchiando punti preziosi ai padroni di casa, i quali, dopo essere scesi a sole quattro lunghezze di vantaggio, sono bravi a riprendere quota nell’ultimo minuto prima del riposo per chiudere la contesa con una "bomba" di Riccio (nella foto) sulla sirena e un promettente +16 (37-21). Dopo l’intervallo i laziali provano a recuperare, ma la Halley concede poco e poi allunga ancora fino a raggiungere il massimo vantaggio di 22 punti (49-27) a 4 minuti e mezzo dal termine del terzo quarto: un divario allargatosi ancora a +28 (59-31) a trenta secondi dalla chiusura della frazione. Ferentino crolla a livello mentale e per i matelicesi la partita finisce "in ghiaccio". L’ultimo periodo di gioco, infatti, diventa poco più di un allenamento per i ragazzi di coach Antonio Trullo che terminano il match con +28 (75-47).

