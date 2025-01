Basket Serie B Interregionale. Mens Sana contro Quarrata. ‘Spareggio’ da non fallire

Domani la Mens Sana Basketball si gioca tutto o quasi contro il Dany Basket Quarrata. Utopistico pensare di ribaltare il -20 dell’andata (era il 16 novembre scorso e finì con un nettissimo 88-68) ma vincere, visto che poi mancheranno solo due gare sarebbe vitale. Quarrata è infatti sotto di due lunghezze rispetto ai biancoverdi che vincendo domani si porterebbero a +4 a 80 minuti dalla fine. Se poi l’altra diretta concorrente, Arezzo, perdesse a San Miniato contro la capolista la strada sarebbe ancora di più in discesa. Ma lo scoglio da affrontare è oggettivamente di quelli grossi e per vincere occorrerà una prestazione simile quelle di Lucca e di sette giorni fa nel derby contro la Virtus. Betti dovrebbe avere ancora tutti a disposizione, incluso Neri, che era acciaccato nella stracittadina ma che in settimana si è allenato con i compagni. Per il match, che sarà sponsorizzato dal partner Tosoni Auto, rivenditore ufficiale dei marchi Nissan, Seat e Cupra, la biglietteria sarà aperta domani a partire dalle 17.

Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto la società ricorda che la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati.

Nei giorni scorsi intanto sono scese in campo le formazioni giovanili. La Under17 Eccellenza, rientrata dalla Lettonia, ha vinto in casa contro Biancorosso Empoli 81-68. "I ragazzi hanno giocato un’ottima partita, soprattutto dal punto di vista difensivo, ricalcando le positive prestazioni dell’ultimo periodo e dello stage Eybl. Qualche piccola distrazione nella gestione dei vantaggi non ci ha permesso, forse, di chiudere prima la partita, ma la stanchezza che abbiamo accumulato nell’ultimissimo periodo si è fatta sentire" ha detto Binella. Vittoria anche per la Under19 Gold contro Basket Aretina per 90-85.

Guido De Leo