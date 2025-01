Basket Serie B Interregionale. Mens Sana concentrata sulla difficile sfida contro il Dany Quarrata

Col morale molto alto la Mens Sana prosegue nella preparazione al match di domenica in casa contro il Dany Quarrata. La sfida ai pistoiesi, che all’andata vinsero di 20 contro una Note di Siena in serata nerissima, è la classica prova del nove per una squadra che poi dovrà vedersela nella difficilissima trasferta di Empoli (mercoledì 29 alle 20,30), campo tra l’altro storicamente avaro di soddisfazioni anche in stagioni trionfali come la 2014/15, ed infine nel derby contro il Costone domenica 2 febbraio. Poi ci sarà una settimana di pausa, indipendentemente dalla qualificazione nelle prime sei o nelle seconde sei, che cercheranno di evitare i playout visto che la seconda fase inizia domenica 16. In occasione della partita di domenica alle ore 18 al PalaEstra contro Dany Basket Quarrata, la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 17. Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto la società ricorda che la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati. A proposito di tifosi, l’associazione Io Tifo Mens Sana ha comunicato che nei giorni scorsi si è svolto il rinnovo del presidente e del consiglio direttivo. Il dato dei soci rispetto alle ultime elezioni è raddoppiato, da 270 nel 2023 a 547 soci attuali. Il presidente eletto è nuovamente Stefano Parrini mentre tutti i candidati che si sono presentati entrano a far parte del nuovo Consiglio che sarà composto da Ilaria Totaro, Laura Bucci, Daniela Orazioli, Alessandro Petri, Stefano Bellaccini, Claudio Ridolfi, Giovanni Margiacchi, Mauro Pisani, Francesco Savelli e Michele Marzucchi. Laura Bucci e Francesco Savelli sono riconfermati vicepresidenti.

Guido De Leo