Basket Serie B Interregionale. Mens Sana pronta per San Miniato. Il punto sul settore giovanile

Col morale alto la Mens Sana prepara la trasferta di domenica in casa di una delle rivelazioni del girone, ovvero l’Etrusca Basket San Miniato attualmente in testa alla classifica insieme a Lucca. Menconi e compagni sono però reduci dal ko proprio nello scontro diretto di domenica scorsa e saranno quindi desiderosi di una rivincita, anche per quanto concerne la sfida di andata dello scorso 20 ottobre quando la formazione di coach Betti si impose sulla sirena. Per domenica Betti dovrebbe avere a disposizione l’intero roster a parte Neri che prosegue nel suo programma personalizzato e che dovrebbe tornare in gruppo all ripresa dopo la sosta natalizia. Bene intanto le due formazioni Under 19 biancoverdi. Quella Gold di coach Pasquinuzzi ha vinto in trasferta sul campo della Firenze Basketball Academy per 69-57. "Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica che gioca una pallacanestro intensa sia in attacco che in difesa. Siamo partiti molto bene giocando un buon primo quarto. Nel secondo quarto i nostri avversari sono rientrati e abbiamo chiuso il primo tempo sotto di due punti – dice il tecnico -. Nel secondo tempo siamo riusciti a portare a casa due punti per noi molto importanti". Vittoria anche per i pari età della formazione Silver che battono Valdelsa 74-40 al PalaEstra. "Una bella vittoria contro la prima in classifica che ci fa ripartire dopo due prestazioni poco convincenti – le parole di coach Spadoni -. Sono contento di come si sia lottato tutti insieme, giocando da squadra. Ora testa all’ultimo impegno dell’anno in trasferta, per chiudere al meglio questa prima parte di stagione".

Guido De Leo