Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, obiettivo Castelfiorentino. Neri scalpita

La Mens Sana è tornata ad allenarsi venerdì agli ordini di coach Betti e del suo staff iniziando la preparazione in vista del ritorno in campo, previsto tra sette giorni esatti al PalaEstra contro il fanalino di coda Castelfiorentino. Sarà ovviamente un gara speciale per lo stesso Betti e per il play Belli, nati e cresciuti, sia cestisticamente che non, nel comune in provincia di Firenze, ma anche per l’ala Pucci che in estate ha lasciato l’Abc dopo quattro stagioni. Ma è una partita fondamentale per la classifica dei biancoverdi che dopo il ko di San Miniato si è complicata. Arezzo e Quarrata condividono lo stesso record di vittorie e sconfitte con la Note di Siena ma sono entrambe avanti per gli scontri diretti e se finisse ora la regular season staccherebbero il pass per la seconda fase lasciando la Mens Sana con un pugno di mosche in mano. Gli amaranto in via definitiva avendo ribaltato la differenza canestri nel match di ritorno, i pistoiesi momentaneamente anche se il -20 subito da Pannini e compagni all’andata a metà novembre sembra difficile da impattare al ritorno (domenica 26 gennaio). Poi ovviamente ci sono le inseguitrici che premono, ovvero Spezia e Virtus a -2 ma anche Cecina che dopo un avvio difficilissimo è in grande ripresa e ‘solo’ a quattro punti sotto ai ragazzi di Betti. Motivo in più per cercare di iniziare il 2025 col piede giusto battendo Castelfiorentino e tirando il morale in alto dopo un Natale spento a causa del -27 dell’ultimo turno del 2024. In vista del match di domenica prossima potrebbe tornare a disposizione Neri, che ha saltato diverse partite per fermarsi a curare il suo cronico problema ai tendini. Le sensazioni sono buone e il numero 24 potrebbe finalmente tornare a referto allungando le rotazioni che nel settore degli esterni, complici di acciacchi di Tognazzi e Belli, spesso sono state risicate. Il tutto in attesa di capire se la società deciderà di intervenire sul mercato.

g.d.l.