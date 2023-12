Basket serie B interregionale, niente da fare a San Miniato. Tarros Spezia, pesano le assenze

San Miniato

82

Tarros Spezia

59

SAN MINIATO: Lovato 11, Bellavia, Menconi 5, Bellachioma 22, Ermelani, Scardigli 6, Speranza, Sabatino, Jovanovic 17, Capozio 5, Ndour 8, Cravero 8. All. Martelloni. TL: 6/10.

TARROS SPEZIA: Carpani 15, Mencarelli, Vespa ne, F. Paoli 9, M. Paoli 16, Cozma ne, Steffanini 5, Fazio 3, Pietrini 2, Burla ne, Tintori 9. All. Scocchera. TL: 15/24.

Arbitri: Davide Cirinei di Pisa e Giacomo Posarelli di Grosseto.

Parziali: 28-11, 52-24, 69-50.

SAN MINIATO (Pi) – Alla lunga di compiere salti mortali esce il conto da pagare. E contro una squadra atleticamente e fisicamente forte come quella toscana era prevedibilissimo finisse così. Non a caso fu proprio la gara di andata che convinse e spinse il club ad andare sul mercato per portare maggiore fisicità in squadra inserendo il lituano Sakalas, ieri ancora assente così come Rajacic, mentre si è rivisto il giovane Tommaso Pietrini che ha recuperato dalla distorsione. Un match già incanalato dai primissimi minuti, complice una Tarros che non ha l’approccio e l’atteggiamento visti contro Siena e Cecina, venendo così asfaltata già nei primi 20’ di gioco. "Sì, non mi è piaciuto sicuramente l’atteggiamento dei ragazzi almeno nei primi 20’, quelli che hanno indirizzato il match – chiarisce Maurio Caluri, direttore sportivo del sodalizio di via Parma – . E’ anche vero che stiamo attraversando un periodo non facile, perché alle assenze di Rajacic e Sakalas, poi durante la settimana spesso ci mancano anche Mencarelli e Steffanini, quindi poi diventa difficile allenarsi bene. Ora arriva questa pausa che ci consente di staccare un attimo e soprattutto avere tempo per recuperare i nostri infortunati". Se per il lituano, che tornerà in patria una settimana, i tempi di recupero oramai sono delineati e quindi dovrebbe tornare ad allenarsi coi compagni dal 2 gennaio in vista della sfida casalinga del 7 contro Castelfiorentino, per il serbo invece la tempistica ad oggi indica come la trasferta di Arezzo (14 gennaio) quella in cui potrebbe andare a referto. "Rajacic si sta allenando col preparatore due volte al giorno e starà qui anche durante la festività – sottolinea sempre Maurizio Caluri – proprio per tornare nella miglior forma; sarà un recupero graduale che dovrebbe portarlo ad allenarsi con la palla e con i compagni dall’8 gennaio. Incrociamo le dita". La squadra dopo la cena natalizia e gli auguri di giovedì, si allena oggi, quindi avrà qualche giorno di stop per tornare in palestra dal 27 al 30 e poi dal 2 gennaio.

Gianni Salis