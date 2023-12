Basket serie B interregionale, oggi alle 18 al PalaSprint. Tarros Spezia perde anche Sakalas. Contro il leader Cecina sarà dura

Tarros, che jella! Non bastava Rajacic, ora si ferma anche Sakalas. Al lituano che ha preso un colpo, cadendo a terra nel match vittorioso di domenica scorsa contro Quarrata, è stata infatti riscontrata la frattura composta di una costola. Out dunque oggi contro la capolista Cecina ed anche domenica prossima a Siena, mentre contro San Miniato, il mercoledì sera successivo, il suo utilizzo verrà valutato in base alle condizioni dell’atleta, ma essendo anche l’ultima partita di questo 2023, è probabile che non venga rischiato. Solo qualche giorno fa proprio da queste colonne il presidente Danilo Caluri auspicava di non dover più parlare di sfortuna e soprattutto di infortuni, per potersi giocare alla pari con le altre contendenti le proprie chances di accesso ai play-off in questo girone di ritorno che inizia oggi, ed invece…. Di sicuro il club bianconero dovrà far benedire il PalaSprint visto che due cadute al tramonto dei match contro San Miniato e Quarrata hanno messo fuori causa prima Rajacic ed ora Sakalas. Dunque se la coperta era già corta senza il serbo, adesso è cortissima, per non dire quasi inesistente. Non vorremmo essere nei panni di coach Scocchera che adesso non solo dovrà gestire un roster ridottissimo ma parimenti dovrà inventarsi quintetti (ad esempio Fazio e Tintori li vedremo spesso in campo contemporaneamente) e soluzioni tattiche (maggior utilizzo di difese a zona). "Faremo il possibile – ammette un po’ sconsolato il tecnico livornese al suo 2° anno sulla panchina spezzina – c’è poco da aggiungere: avremmo voluto giocarcela al meglio".

Palla a due alle ore 18 arbitri Michele Marinaro di Cascina e Marco Corso di Pisa.

Gianni Salis