Gli ’Arsan’ si sciolgono dopo 10 anni. Ma i tifosi si stanno già mobilitando

Addio ’Arsan’. Dieci anni dopo la fondazione il gruppo ultras di tifosi della Pallacanestro Reggiana chiude i battenti, a poco meno di un mese dall’inizio di una stagione che vedrà capitan Michele Vitali e compagni competere in una serie A molto equilibrata e in Fiba Champions League. A pochi giorni, tra l’altro, dalle parole di coach Dimitris Priftis al Cere in occasione della kermesse di inizio stagione, dove ha speso parole di elogio per il pubblico del PalaBigi, trascinato nell’incitamento proprio dagli "Arsan; auspicando che il palasport possa essere "caldo come l’annata passata, in modo che per qualsiasi avversario non sia facile giocare contro di noi". La fine dell’esperienza degli ’Arsan’, che hanno comunicato la cessazione delle attività con un post su Facebook in cui affermano di fermarsi "per rimanere fino all’ultimo istante fedeli alle idee che ci hanno sempre contraddistinto… idee profonde, radicate, giuste, sbagliate che ci hanno dato amici e nemici", potrebbe però aprire a nuovi scenari.

Alla base della scelta degli ultras (che nel 2014 avevano raccolto l’eredità dello storico ’Collettivo’) non ci sarebbero infatti screzi con la società (nella rinnovata dislocazione dei posti in via Guasco la zona riservata al tifo organizzato rimane immutata) né profondi dissidi interni. Semplicemente, a quanto si apprende da chi gravita intorno al gruppo, impegni familiari e di lavoro impedirebbero di portare avanti l’attività con la dedizione sufficiente legata ai principi enunciati nel citato comunicato.

Vi sarebbero però un paio di ’Arsan’ più giovani pronti a costituire un nuovo gruppo, che potrebbe unirsi con i giovanissimi fans dei ’Fratelli biancorossi’ (che si ritroveranno in piazza Prampolini insieme la sera del 3 settembre, per la festa dei 50 anni, per "incitare la squadra ad affrontare la stagione in modo deciso e determinante") e ’Gioventù Reggiana’, autodenominatisi così in curva sia pure senza riferimenti ufficiali.

La reazione del resto del tifo biancorosso alla decisione degli ’Arsan’ è ambivalente: unanime il rispetto per l’attività svolta nel decennio, ma critica per il "timing" della scelta, a ridosso dell’inizio dell’annata.

In attesa di poter sapere se potrà contare su un nuovo tifo organizzato la Pallacanestro Reggiana intanto celebrerà i suoi giocatori storici. Da oggi infatti, allo "stoRE" di piazza Prampolini, saranno in vendita, al prezzo di 30 euro, le T-shirt "Legend-Edition", con il numero e il nome di leggende biancorosse quali Mitchell, Basile, Kaukenas, Della Valle e tanti altri.

Novità pure sul fronte sponsor con l’ingresso tra le aziende sostenitrici della Clevertech, attiva da oltre 30 anni nell’ambito della progettazione e realizzazione di impianti di pallettizzazione e depallettizzazione.