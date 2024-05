Basket serie B Interregionale, oggi garauno di semifinale con la Virtus. Bramante, la prima sfida a Roma. Coach Nicolini: "Difesa feroce»

Oggi alle 19 per il Bramante inizia la serie di semifinali playoff con Virtus Roma in trasferta. "Sarà un confronto molto difficile contro un avversario che ha l’obiettivo di salire in B nazionale e che sta ricreando interesse a Roma per il basket – afferma coach Massimiliano Nicolini (foto con Delfino) –. Giocheremo di fronte ad una cornice di pubblico inusuale per i nostri livelli e le nostre esperienze, ma proprio per questo sarà molto stimolante". I pesaresi vengono dalla vittoria nei quarti con Fiumicino. "Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare gara uno, nei due confronti precedenti nel Play in Gold eravamo stati sconfitti soffrendo parecchio la loro fisicità. Dovremo cercare di mettere in campo la compattezza e la determinazione che abbiamo avuto in gara3 contro l’altra squadra laziale, cercando di trovare soluzioni efficaci per limitare i loro punti di forza".

Sul delicato match, il primo di una sfida al meglio dei tre incontri, i biancoblu affrontano una squadra ben costruita e solida, come spiega il diesse Andrea Piccini: "La Virtus Roma è una società storica del basket italiano che punta al salto di categoria diretta. Una squadra atletica e molto talentuosa che ha in Gaston Whelan il giocatore leader e punto di riferimento ma anche un roster infinito e importante, sia come esterni che sotto canestro. Per noi sarà importante avere recuperato il più possibile le nostre energie fisiche e soprattutto mentali". Garadue si giocherà invece al PalaMegabox giovedì 23 maggio alle 21.

