Basket Serie B Interregionale. Paoli analizza il momento in casa Costone: "Cerchiamo sempre di dare il massimo. A Lucca non è andata, ma nel derby sì»

"Cerchiamo sempre di dare il massimo in ogni partita, sperando sempre che tutto vada per il verso giusto. A Lucca non è andata, nel derby contro la Mens Sana sì". Lo ha detto Matteo Paoli (nella foto), combo-guard del Costone. "A Siena c’è grande entusiasmo per questo campionato che vede impegnate insieme a noi anche Mens Sana e Virtus. Il Costone vuole arrivare tra le prime 6, è questo l’obiettivo ufficiale. Speriamo comunque di essere davanti alle altre squadre della città". Tornando alla partita di domenica scorsa, Paoli ha sottolineato come "i derby non sono mai facili. Poi la Mens Sana veniva dalla vittoria con Empoli, noi da una sconfitta a Lucca. Siamo stati bravi a rispettare i piani tattici che ci aveva dato il coach durante la settimana – ha proseguito Paoli -. La tensione del derby c’era, il punteggio basso lo dimostra: sono partite in cui le percentuali vengono sempre sporcate – ha detto ancora il numero 9 gialloverde che poi ha fatto anche un’analisi sulle avversarie di campionato -. Lucca è una squadra molto forte specie nel gioco dal perimetro. Empoli è attrezzata in ogni ruolo con Rosselli che fa da chioccia e da guida per tutti i suoi compagni. Quarrata era partita a rilento ma adesso sta recuperando verso le posizioni che le competono. Vedo bene anche La Spezia che da quando ha inserito Loschi ha sempre vinto (4 successi di fila), un’altra squadra che era partita per lottare per le prime 6 posizioni". Nel frattempo in casa Costone è arrivata anche la cicogna: fiocco azzurro in casa Bruttini, il capitano gialloverde Luigi è diventato padre per la seconda volta con l’arrivo del piccolo Francesco.

AF