Basket Serie B Interregionale Play-in out. Stosa Virtus da applausi. Mens Sana, atteggiamento sbagliato

Umore nero in casa Mens Sana dopo il brutto ko dell’esordio della fase play-in out a Torino in casa del Don Bosco Crocetta. La sconfitta, in realtà più netta rispetto a -8 finale, è figlia di una prestazione difensiva eufemisticamente svagata se si pensa ai 55 punti concessi ad un avversario con un solo over nel roster ma con una serie di under di livello che hanno fatto malissimo alla Mens Sana dall’arco. Le palle perse, gli errori ai liberi e il nervosismo hanno fatto il resto ma più che le questioni tecnico tattiche ciò che preoccupa dei biancoverdi è l’atteggiamento. Il contraccolpo per non essersi qualificati al girone per i play-off deve essere subito metabolizzato perché in questa fase se si vuole evitare brutte sorprese non c’è tempo per adattarsi. L’assenza di Neri è un fatto acclarato e sarà così per tutta la stagione o quella che ne resta (almeno 11 gare più gli eventuali playout) quindi occorre serrare i ranghi e trovare risorse alternative, interne o, se arrivasse un nuovo elemento, esterne. Le non perfette condizioni di Tognazzi hanno fatto il resto ma sarebbe sbagliato pensare solo a questo come capro espiatoria per un ko meritato quando preoccupante. "Dobbiamo capire velocemente in che fase di campionato siamo – aveva detto coach Betti nel post gara -. Non possiamo pensare di vincere una gara in trasferta subendo 91 punti pur contro una squadra che ha tirato con percentuali alte. Eravamo riusciti a tornare a contatto ma poi siamo stati condannati da canestri troppo facili. Dobbiamo tutti insieme, noi dello staff e i giocatori fare una riflessione per capire che dobbiamo cambiare qualcosa e farlo subito". Nulla però, è questa è l’unica cosa buona, è ancora perduto visto che mancano appunto undici giornate e l’occasione del riscatto sarà già sabato sera in casa contro il Campus Varese che è reduce da un nettissimo ko casalingo (69-99) contro Spezia. Con questi due punti tra l’altro i liguri hanno agganciato la Mens Sana nel gruppone delle squadre a quota 14 che seguono la capolista Crocetta.

In questo gruppo c’è anche la Stosa Virtus che invece ha ben metabolizzato la prima fase ed è partita col piede giusto vincendo la sua gara a Collegno senza patemi e con una prova corale di livello. I rossoblu hanno lanciato la volata per i primi tre posti che garantiscono la salvezza immediata senza passare dalle forche caudine degli spareggi e cercheranno il bis domenica alle 17,30 in casa contro Genova. "Una partita approcciata nel modo giusto dopo averla preparata bene in settimana – le parole di Evangelisti -. Abbiamo tolto i loro punti di riferimento e siamo stati bravi a mantenere il vantaggio consapevoli dell’importanza della gara".

Guido De Leo