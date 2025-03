Basket Serie B Interregionale Play-In Out. Stosa Virtus supera Varese. Centrati sei successi in sei gare

STOSA84VARESE72

STOSA: Bartoletti, Joksimovic 2, Zocca 4, Ense, Olleia 6, Costantini 21, Calvellini 7, Pieri 5, Gianoli 10, Braccagni 25, Guerra 4. All. Evangelisti.

VARESE: Carità 18, Bosio, Bottelli 9, Tapparo 9, Scola Ti. 13, Mantovani, Kouassi 10, Reghenzani 3, Scola To 3, Prato 7. All. Roncari.

Parziali: 19-18; 47-28; 62-45.

SIENA – La Stosa vince sul velluto la nona partita consecutiva e fa 6/6 nel girone di andata di play in out. Inizio di gara con ritmi altissimi: la Virtus trova buone soluzioni con Calvellini ma Varese risponde con aggressività in difesa e trovando il primo vantaggio con Kouassi a metà tempo (7-9). Il resto del quarto è molto equilibrato: la Stosa chiude avanti di una lunghezza (19-18). In avvio di secondo quarto Braccagni ne mette 7 di fila trascinano la Virtus sul +9 a 6’44“ dall’intervallo. I senesi toccano la doppia cifra con le triple di Braccagni, ma Varese si sveglia e mette 2 canestri di fila dai 6,75 tornando a -5 a 4’ dalla pausa lunga. È solo un fuoco di paglia perché la Stosa inizia a macinare gioco sull’asse Guerra-Gianoli. In pochi minuti piazza un parziale devastante di 14-0 portandosi sul +19 a metà gara. In apertura di terzo quarto la Virtus tocca il +20 ma gli ospiti non mollano con i canestri di Carità e Tapparo (53-37 al 24’). Varese tocca il -13 ma nel finale di tempo la Stosa allunga ancora chiudendo il terzo periodo sul 62-45. Le triple di Costantini e i canestri di Braccagni, migliori realizzatori del match con 21 e 25 punti, consentono ai senesi di allungare sul +21 ma gli ospiti rimangono con la testa sulla partita fino alla fine chiudendo con un divario di 12 punti. Per la Stosa un’altra grande vittoria che permette a Olleia e soci di consolidare la testa della classifica al giro di boa della seconda fase.