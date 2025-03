Basket Serie B Interregionale Play-In Golf. Il Costone va all’assalto di Pavia. Si gioca al PalaCorsoni. Terrosi: "Sarà importante l’approccio e saper reagire»

Cancellare il ko di Tortona e riprendere il discorso interrotto dopo il convincente successo casalingo contro Gazzada. Questo l’obiettivo del Costone che ospita, questa sera alle ore 20.30, Pavia. Lo fa al PalaCorsoni, subito dopo il match tra Stosa Virtus e Varese: il PalaOrlandi, palcoscenico abituale del Vismederi, è infatti occupato da una mostra di gatti. La formazione lombarda, tra le più quotate dei play-in, ha finora raccolto 3 vittorie e 2 sconfitte, di cui l’ultima contro Quarrata in casa nell’infrasettimanale di mercoledì. Degna di nota, tuttavia, è un’altra statistica: finora Pavia ha sempre vinto fuori casa nella seconda fase. "Affrontiamo una squadra ben allenata, che conosce i propri limiti e, ancora di più, i suoi punti di forza", ha esordito così Gianni Terrosi (nella foto), assistant coach gialloverde, nel presentare l’impegno che attende il Costone. "Torniamo ad affrontare una squadra dalla costruzione senior, per così dire – ha proseguito il tecnico costoniano – che ha un nucleo di giocatori esperti e gerarchie ben definite. Senza girarci troppo intorno, arriviamo da una sconfitta che fa male e che non ci ha dato modo di trovare continuità in questa seconda fase. Finora abbiamo alternato ottime prestazioni a partite un po’ più incolori, quindi sarà sicuramente importante l’approccio e dimostrare di voler reagire per provare a centrare il secondo obiettivo stagionale, ovvero un posto tra le prime otto". La classifica è comunque molto corta, il Costone è settimo e in piena corsa per i playoff. "Chiaramente – ha aggiunto ancora Terrosi -, per come si stanno mettendo le cose e il momento che stiamo vivendo, sarebbe un risultato incredibile, ma abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. Affrontiamo un altro scontro diretto – ha concluso Terrosi -. Se togliamo i primi tre posti, che sembrano già assegnati, il resto della classifica è cortissima. Ci sarà da combattere, ma noi non abbiamo intenzione di tirarci indietro". La squadra allenata da coach Michele Belletti sarà ancora orfana del suo leader tecnico, Ferdinando Nasello, ancora fuori dai giochi a causa dell’infortunio alla spalla riportata con Oleggio. Arbitrano l’incontro i signori Francesco Barbarulo di Vinci e Matias Deliallisi di Livorno.