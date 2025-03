Basket Serie B interregionale Play-In Out. Mens Sana a Varese. Prosek: "Voglio aiutare i compagni»

Domani a Masnago, località che ovviamente fa tornare alla mente memorabili sfide di tutt’altro livello rispetto all’attuale, la Note di Siena è attesa per le 18 dal Campus Varese. Una vittoria servirebbe a certificare il buon momento di forma del biancoverdi e ad avvicinarli ulteriormente alla salvezza diretta. Dovrebbe far parte della gara anche il totem Gianluca Prosek (nella foto), out nelle ultime due gare per il problema al polso rimediato nel turno infrasettimanale di Collegno.

"Sto bene adesso – ha detto il numero 35 della Mens Sana – grazie al lavoro dello staff medico fisioterapico. Da lunedì mi sto allenando con la squadra e spero di esserci domani sera a Varese, magari anche solo per qualche minuto, per dare una mano ai miei compagni". Da quando è arrivato a Siena l’italo ceco non aveva mai saltato una partita prima delle due contro Genova e Crocetta. "E’ stato strano stare fuori ma nelle ultime due partite la squadra ha fatto molto bene anche senza di me, mettendo in campo tanta energia e sono contento delle due vittorie. Si tratta di quattro punti molto pesanti in chiave salvezza".

Dopo sei vittorie di fila domani in Lombardia la formazione di coach Paolo Betti va a caccia della settimana anche se il match di andata insegna che i giovani biancorossi non sono affatto da sottovalutare benché indietro in classifica. "A Varese dovremo essere altrettanto bravi come lo siamo stati nelle ultime gare a livello di approccio e determinazione sapendo cosa dobbiamo fare per raggiungere il nostro obbiettivo. Dovremo essere – ha concluso Prosek - sempre sul pezzo perché può ancora succedere di tutto anche se la salvezza diretta sembra alla nostra portata. Questo perché il basket è imprevedibile e non si può sottovalutare nessun avversario. Con tre successi potremmo essere certi della permanenza diretta in B Interregionale ma dobbiamo continuare a pensare gara per gara iniziando da Varese che sarà una trasferta lunga e non facile".

Dopo il rientro da Varese testa al successivo impegno, domenica 6 aprile nel match casalingo contro il fanalino di coda e ormai spacciato Serravalle Scrivia. Sabato 12 Pannini e compagni torneranno in Lombardia per la sfida di Gallarate.

Guido De Leo