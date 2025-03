Basket Serie B Interregionale Play-In Out. La Stosa sul parquet di Genova per chiudere il conto. Braccagni non si fida: "Serve una super concentrazione»

Nel Play-In Out di serie B interregionale la volata salvezza sta per entrare nel vivo e la Stosa la affronta in testa al gruppo per provare a dare lo strappo decisivo. Questa sera alle 18 la formazione di coach Evangelisti è attesa dalla trasferta a Genova all’impianto polifunzionale ‘Tea Benedetti’ per affrontare i Seagulls di coach Bianchi (diretta del match su RadioSienaTV). Si tratta di una gara importantissima per la formazione senese contro l’avversario che più di tutti fino a questo momento nella seconda fase è riuscito a mettere in difficoltà Olleia e soci. A 5 giornate dal termine della fase salvezza i rossoblù sanno che i 2 punti in palio questa sera potrebbero rivelarsi determinanti per raggiungere l’obiettivo. Quella delle ultime settimane è una Virtus convinta e consapevole della propria forza, una squadra coesa e con il mirino puntato sull’obiettivo finale. Contro Genova, su un campo finora imbattuto nel Play In Out, servirà una prova di spessore visto che i liguri sono una compagine molto pericolosa con giocatori esperti del calibro di Ferri e Daunys su tutti, mixati a giovani di grande qualità come Zini e Manca. "Andiamo ad affrontare una squadra forte, con giocatori importanti di categoria superiore come Daunys e Ferri - afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) - La classifica non rispecchia il vero valore della squadra che è sicuramente tosta e dà del proprio meglio soprattutto in casa dove non hanno mai perso. Per noi sarà una partita durissima, ma vogliamo continuare il percorso intrapreso nelle ultime settimane provando a portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante. Dovremo essere bravi a contenere i loro tiratori - conclude Braccagni - ma Genova è una squadra capace di rendersi pericolosa a tutto tondo nonché l’unica di questo girone ad averci messo davvero in difficoltà in casa nostra. Dovremo essere super concentrati per raggiungere l’obiettivo". A sostenere la Stosa in questo importantissimo incrocio salvezza ci saranno oltre 50 sostenitori rossoblu che raggiungeranno il capoluogo ligure in pullman e con alcune auto, motivo in più per la formazione virtussina per cercare di dare una gioia al proprio pubblico.