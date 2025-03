Basket Serie B Interregionale Play-In Gold e Out. Costone, una rotta da invertire. Virtus pienamente soddisfatta

"Abbiamo il grosso rammarico di non aver agganciato il Play-In Gold però sono contento del percorso della sua squadra e degli evidenti progressi evidenziati dai tanti giovani nel roster". Parole del coach della Stosa Virtus, Marco Evangelisti, intervenuto in settimana alla trasmissione Toscana Basket su Tele Centro. Del resto, da Natale in poi, la sua squadra sembra aver ingranato la marcia giusta, dopo una prima fase di stagione con troppi alti e bassi: 10 le vittorie della Stosa nelle 12 partite disputate nel 2025, 9 i successi consecutivi tra prima e seconda fase con un percorso netto nella poule salvezza. Risultati che hanno portato la Virtus in testa al raggruppamento, insieme alla Mens Sana, con cui comunque è vantaggio nel doppio confronto. Adesso l’obiettivo è non fermarsi: il girone di ritorno inizia ospitando Collegno, palla a due domenica alle 17,30, al PalaCorsoni.

Chi invece vuole invertire la rotta nella seconda metà di play-in gold è il Costone, scivolato per la prima volta fuori dalla zona playoff dopo la sconfitta con Pavia. Il girone di ritorno inizia in trasferta per il Vismederi che domenica alle 18 sarà di scena a Borgomanero. All’andata, al PalaOrlandi, la squadra di coach Michele Belletti venne battuta per 90-84, un passivo sulla carta ribaltabile anche se il match in terra piemontese non sarà per niente facile (come del resto nessuno nella seconda fase). Quello con Borgomanero sarà verosimilmente il penultimo incontro in cui il Vismederi sarà privato di Ferdinando Nasello, infortunatosi contro Oleggio, con il giocatore che sta cercando di bruciare le tappe per tornare a disposizione, lavorando quotidianamente con lo staff costoniano. Ciò nonostante la squadra è chiamata a cercare di superare anche questo ostacolo, facendo vedere lo stesso impegno visto più volte in un girone di andata sfortunato.