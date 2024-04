Basket Serie B Interregionale Play-in Gold. Un’altra prova super per l’Use. Battuto Casale e top 4 sicura

use empoli

89

junior casale

80

USE COMPUTER GROSS: Giannone 23, Regini n.e., Baccetti, Sesoldi 9, Rosselli 15, Fogli n.e., Calabrese 2, De Leone 12, Mazzoni 8, Quartuccio 5, Tosti n.e., Cerchiaro 15. All. Valentino.

JUNIOR CASALE: Giacomelli 4, De Ros 10, Sirchia 11, Formenti 22, Avonto 8, Raiteri 12, Dimitrov 12, Cappello n.e., MInelle n.e., Galluzzo, Rozzo 1. All. Arioli.

Arbitri: Zanzanella di Rapolano Terme e Nocchi di Vico Pisano.

Parziali: 25-16; 45-46; 73-64.

EMPOLI – Non solo play-off, adesso l’Use è certo di poterli affrontare con il vantaggio di giocarsi l’eventuale ’bella’ in casa. A dare la matematica certezza ai biancorossi di arrivare alla fase decisiva del campionato come una delle migliori quattro è stato i sudato successo al Pala Sammontana contro Casale. Pronti via ed è sempre il solito Giannone. Straripante fisicamente, preciso al tiro, il classe 2003 biancorosso mette il timbro sul 10-4 che lievita con De Leone e Quartuccio fino al 18-9. Per il più 10 serve la prima tripla della serata, quella di capitan Sesoldi che firma il 23-13 che al 10’ diventa 25-16. Nel secondo tempino, però, la squadra di coach Valentino dilapida tutto il proprio vantaggio incassando ben 30 punti, un po’ per meriti degli avversari, ma anche per tanti errori oltre all’infortunio alla caviglia di De Leone (45-46 all’intervallo lungo). Al rientro dagli spogliatoi per testare la caviglia De Leone fa subito un giro e tiro per il 47-46, ma questa sarà la frazione di Cerchiaro che, come alza la mano, la mette. L’Use torna ad alzare il ritmo con due ’bombe’ di Mazzoni, il solito De Leone e la seconda tripla della serata di capitan Sesoldi (71-59), andando all’ultimo riposo avanti di 9 punti (73-64). Nel quarto ed ultimo parziale, infine, grande prova di maturità dell’Use che gestisce il vantaggio con personalità fino all’89-80 della sirena.