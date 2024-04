Basket Serie B Interregionale Play-in Gold. Use da applausi, gioco e ritmo. Adesso la testa è alle finali

USE COMPUTER GROSS

74

RISO SCOTTI PAVIA

54

USE COMPUTER GROSS: Giannone 9, Regini, Baccetti 2, Sesoldi 6, Rosselli, Fogli, Calabrese 18, De Leone 8, Mazzoni 15, Quartuccio 2, Tosti 4, Cerchiaro 10. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

RISO SCOTTI PAVIA: Banin 7, Ferri 16, Apuzzo 2, Stonkus 10, Hidalgo 5, Invernizzi, Spatti 8, Gravaghi ne, Ferretti 2, Pesenato 4, Ciocca. All. Cristelli (ass. Veneroni)

Arbitri: Montani di Monteriggioni e Antonelli di Assisi

Parziali: 22-11, 48-20 (26-9), 59-39 (11-19), 74-54 (15-15).

EMPOLI - Finisce come meglio non poteva la regular season per l’Use Computer Gross. Certificato il secondo posto in classifica dopo il 74-54 sulla Riso Scotti Pavia. Un risultato che nessuno alla vigilia si sarebbe aspettato. Una squadra che riporta a Empoli Rosselli e formata da un gruppo di giovani e giocatori esperti della categoria che ha sempre dimostrato grandi cose nell’arco del campionato. La squadra di Luca Valentino va oltre le aspettative ed oltretutto giocando in questa seconda fase gold un gran bel basket capace di divertire il pubblico e riportare un entusiasmo che nel settore maschile mancava da tanto, troppo tempo. Sabato sarà la data del primo derby con Quarrata che inaugurerà questa serie che la Computer Gross affronta col sorriso sulle labbra e con la voglia di continuare a divertirsi e divertire.

E’ una gara che dal punto di vista della classifica non serve a nessuno ma che entrambe giocano al meglio per tenere alta la concentrazione in vista degli imminenti playoff. Resta adesso da segnarsi che la data di inizio del playoff è stata anticipata e che la prima con Quarrata si giocherà quindi sabato prossimo al Pala Sammontana. Sarà, come sempre, tutta un’altra atmosfera ma ci si penserà da lunedì. Ora è il momento di esultare e sorridere per immenso Use Computer Gross.