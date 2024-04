Basket Serie B Interregionale Play-in Gold. Use, sfuma il sogno del primo posto Saronno si conferma la bestia nera

AZ PNEUMATICA SARONNO

84

USE COMPUTER GROSS

77

AZ PNEUMATICA SARONNO: Canton ne, Ugolini 24, Negri 10, Quinti 11, De Capitani 11, Nasini 3, Tolotti ne, Pellegrini 2, Romanò 6, Beretta 17, Motta, Figini ne. All. Biffi (ass. De Piccoli/Bettoni)

USE COMPUTER GROSS: Giannone 26, Sesoldi 5, Rosselli 20, Calabrese 8, De Leone 6, Mazzoni 3, Quartuccio 6, Cerchiaro 3, Baccetti, Fogli, Tosti. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Dell’Accio di Torino e D’Errico di Grugliasco

Parziali: 20-20, 39-43 (19-23), 60-56 (21-13), 84-77 (24-21)

SARONNO - Nonostante un’ottima Use Computer Gross arriva la sconfitta contro il Saronno che si conferma la vera e propria bestia nera dei biancorossi che dopo il successo dell’andata decidono nuovamente di affondare la squadra di Valentino per 84-77. Sfuma così la possibilità di poter chiudere al primo posto mentre la sconfitta di Cecina ufficializza il secondo posto in classifica. E’ giusto ribadire l’ottima prestazione dell’Use che si è dovuta però scontrare contro una grande squadra come quella lombarda. L’Use parte male e va sotto per 11-2. Rosselli e Giannone provano a rimetterla in carreggiata (14-4) ed è un po’ una sveglia per i biancorossi che piano piano entrano in partita fino a toccare il 15-14 con Calabrese e Sesoldi. Giannone completa il tutto col sorpasso (15-16), momento in cui la partita vive una fase di equilibrio. A metà siamo 39-43.

Riparte ancora meglio Saronno che impatta a 45 ma la risposta arriva subito, parziale di 0-6 e 45-51. Saronno riallunga sul 60-56, risultato sul quale si va all’ultimo riposo. A metà siamo 68-68 e subito dopo 71-71 Saronno cerca di indirizzare la partita ma il canestro di De Leone per l’80-77 rimette tutto in gioco. L’83-77 a 25 secondi dalla chiusura è la bomba che decide. Finisce 84-77