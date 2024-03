Basket serie B interregionale Play-In Silver. Sba di scena a Varese. Jankovic cerca conferme

AREZZO

La sconfitta interna di domenica scorsa contro Gallarate ha posto fine a una serie utile di cinque successi e ridimensionato le speranze di rimonta della Amen Bc Servizi Arezzo nel Play-In Silver, il minicampionato che garantisce l’accesso ai playoff promozione alle prime due classificate. La squadra di coach Evangelisti, tuttavia, non vuole lasciare nulla di intentato e prova a riprendere subito la rotta giusta stasera alle ore 21 a Varese, dove affronterà il Campus Varese nel "Centro Campus" della città lombarda.

Si tratterà dell’ultima giornata del girone d’andata della seconda fase. Varese occupa attualmente l’ultimo posto, con due punti in meno degli amaranto. Allenata da coach Roncari, è in pratica la selezione giovanile della squadra che milita in A, eccezion fatta per pochi elementi, tra cui l’ala forte Blair. Tra i giocatori da tenere maggiormente d’occhio c’è il playmaker pratese Zhao, che nel 2022 ha debuttato in prima squadra in serie A contro l’Olimpia Milano e a fine stagione ha vinto la NextGen Cup venendo nominato Mvp della finale. Zhao in questa stagione sta viaggiando a oltre 21 punti di media a partita. Contributi importanti arrivano, inoltre, da giocatori come Bottelli e Assui, anche loro ben oltre la doppia cifra a partita. Per la Sba, dunque, il primo obiettivo sarà limitare il potenziale offensivo di Varese, miglior attacco del girone con 86,2 punti a gara.

Di contro, Varese è una squadra che concede difensivamente: Toia, Zocca e Rossi sono chiamati a mettere tanti punti nel tabellone coadiuvati dal giovane serbo Jankovic, che sta ben figurando in questa seconda fase. Arbitri dell’incontro Molteni e Bernardi di Cantù. Dopo questa sfida, il girone di ritorno comincerà subito col turno infrasettimanale in programma mercoledì 27 marzo, quando la Sba affronterà un’altra trasferta, stavolta a Tortona (Alessandria) contro il Derthona.

Luca Amorosi