Basket serie B interregionale play-in silver. Tarros Spezia al PalaSprint col Derthona. L’obiettivo è raggiungere il secondo posto

Il futuro nelle proprie mani. La Tarros torna in campo dopo aver saltato l’infrasettimanale pre-pasquale a Varese (recupererà fra tre giorni, ndr) ed ora sa che per centrare l’approdo ai play-off (bisogna arrivare in una delle prime due posizioni) non deve più guardare a quello che succede sugli altri campi. Infatti, vincendo le 4 gare che restano si garantirebbe almeno il 2° posto allungando così la stagione che altrimenti si fermerebbe il 21 aprile. Spezzini attualmente sul 2° gradino dei play-in silver di B Interregionale, insieme a Derthona, Lucca e Gallarate, ma appunto con una gara da recuperare, mentre in vetta c’è Quarrata con 4 punti sugli inseguitori. La Tarros oggi riceve Lab. Derthona, formazione under 19 della squadra di A1, che ha tenuto accese le speranze di agguantare il 2° posto grazie alla vittoria casalinga contro Arezzo con un parziale di 31-16 nei 10’ finali che ha ribaltato il match. Coach Andrea Scocchera: "Siamo tranquilli, a differenza di altre settimane precedenti, in questa ci siamo allenati bene. La pausa ci ha permesso di recuperare energie. L’unico che desta qualche preoccupazione è Filippo Paoli (nella foto), alle prese con quello che pare essere un inizio di pubalgia". Palla a due al PalaSprint alle ore 18: arbitrano i livornesi Rinaldi e Sposito.

Gianni Salis