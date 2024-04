Basket Serie B Interregionale Play-off. La Stosa Virtus scalda i motori per la sfida contro Pavia. Domenica inizio della serie sul parquet del PalaRavizza

Tutto è pronto per l’inizio dei play-off promozione in serie B interregionale. Come deciso dalla FIP, la post season prenderà il via con 10 giorni di anticipo rispetto alle date previste inizialmente vale a dire domenica prossima 28 aprile anziché l’8 maggio. La Stosa nei quarti di finale affronterà la Riso Scotti Pavia in una serie al meglio delle 3 partite. Si comincia domenica 28 alle 18,30 al PalaRavizza per gara 1 dopodiché la serie di sposterà al Palacorsoni per gara-2 in programma mercoledì 1 maggio alle 18,30. L’eventuale bella per decidere la squadra ammessa alla semifinale si giocherà nuovamente in terra lombarda domenica 5 maggio alle 21. In vista del match del 1 maggio a Siena la società ha comunicato le modalità per l’acquisto dei biglietti. Gli abbonati stagionali potranno confermare il proprio posto acquistando il tagliando in prelazione già da oggi e fino alla serata di venerdì. Ogni abbonato avrà anche diritto all’acquisto di un ulteriore biglietto qualora lo desideri. Da sabato 27 fino a martedì 30 invece ci sarà la vendita libera al costo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto over 65, socio Virtus, under 18). Il giorno della partita alla biglietteria del Palacorsoni verranno messi in vendita gli eventuali tagliandi avanzati. La squadra intanto si è ritrovata in palestra ieri mattina per prepararsi a gara-1.

Lo staff medico ha valutato le condizioni di Calvellini, il cui infortunio alla caviglia è in fase di miglioramento. Qualche problemino anche per Dal Maso, anche se le condizioni del lungo classe 99 non destano particolare preoccupazione. La formazione senese si troverà di fronte una squadra come quella pavese che fa del fattore campo un vero punto a proprio favore (una sola sconfitta stagionale), ma al tempo stesso una compagine non troppo solida a livello mentale e soprattutto molto altalenante nell’ultimo periodo, tutti fattori da provare a sfruttare per tentare il colpaccio.