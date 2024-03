Basket Serie B Interregionale Play-out. Abc, trasferta negativa. La beffa arriva sul finale

Oleggio Basketball

64

Abc Manetti

63

Oleggio Basketball: Roveda 5, Giacomelli 12, Perez 17, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca ne, Tomasini ne, Pilotti 5, Sampieri, Borsani 5, Sablich 10, Jovanovic 10. All. Nalon. Ass. Mattea, Anesse.

Totali: 19/45 (42%) da due, 5/20 (25%) da tre, 11/22 (50%) ai liberi, 48 rimbalzi (12 off, 36 dif), 13 assist.

Abc Manetti: Rosi ne, Lazzeri, Corbinelli 2, Pucci 14, Zaiets 10, Scali 12, Nepi 18, Cantini ne, Nannipieri 2, Ticciati ne, Delli Carri, Belli 5. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

Totali: 22/45 (49%) da due, 4/24 (17%) da tre, 7/10 (70%) ai liberi, 35 rimbalzi (5 off, 30 dif), 21 assist. Parziali: 25-27, 37-34 (12-7), 46-54 (9-20), 64-63 (18-9)

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia, Sarzano di Casale Monferrato

OLEGGIO - Arriva nel finale la beffa per l’Abc Solettificio Manetti che controlla per gran parte del match ma cede il passo ai locali nell’ultimo giro di lancette: 64-63 il finale contro Oleggio. Non arriva dunque il terzo squillo consecutivo per i ragazzi di Samuele Manetti in quella che possiamo a definire a tutti gli effetti una partita equilibrata per due quarti e poi fatta di parziali pesanti. Pesano per i castellani le disattenzioni sul finale e una serata quantomeno complessa dal punto di vista realizzativo.