Basket Serie B Interregionale. San Giobbe Chiusi beffata! Roma ci crede e festeggia al supplementare

LUISS ROMA

79

SAN GIOBBE CHIUSI

78

ROMA: Pugliatti 15, Rocchi 7, Bottelli 1, Fallucca 6, Pasqualin 21, Jovovic, Errica 4, Barbon, Ferrara 2, Cucci 15, Salvioni 8, Graziano. Allenatore Paccariè.

CHIUSI: Balducci, Baldi 1, Criconia, Ceparano 9, Renzi 15, Longetti, Chapelli 2, Ius 5, Gravaghi 22, Raffaelli 6, Rasio 18. Allenatore Zanco.

Arbitri: Rubera, Renga.

Parziali: 21-15, 40-37, 54-57, 74-74.

ROMA – Sconfitta beffarda per la San Giobbe. La Luiss Roma prevale di mezzo canestro dopo un tempo supplementare (79-78), dopo aver agguantato per un soffio la proroga in cui poi realizza il sorpasso sfruttando la precisione di Pasqualin dalla lunetta. Per i Bulls il rammarico di aver sprecato sei punti di vantaggio a metà del quarto periodo, di non aver capitalizzato la palla per chiudere il discorso all’interno dei quaranta minuti e anche per qualche errore in attacco nelle battute finali dell’overtime. Gravaghi sempre più terminale offensivo della squadra (22 punti), Rasio giganteggia (18 punti con 15 rimbalzi) ma alla fine fa festa la Luiss. La compagine di casa parte meglio, subito 5-0, poi 21-15 al termine del primo periodo. Bulls che restano a contatto per poi provare l’allungo nella terza frazione, quando Gravaghi e Raffaelli procacciano il +5. In qualche modo Roma torna sotto, aggrappandosi ai punti di Pasqualin. Gravaghi firma il +6 (61-67), la Luiss torna sopra, Renzi la ricaccia indietro di tre lunghezze (68-71). Tanti viaggi in lunetta, Salvioni e Pugliatti scrivono parità a quota 71. Raffaelli e Gravaghi non trovano il fondo della retina, si va all’extratime. Subito a segno Rasio, 1/2 di Renzi dalla lunetta, 2/2 di Pasqualin, spunto di Gravaghi; Bulls avanti 76-73 quando Cucci appoggia a canestro, ancora Gravaghi a segno per quello che sarà l’ultimo canestro biancorosso. Pasqualin è ancora preciso dalla lunetta: prima segna i liberi del -1, poi dopo l’errore di Renzi da tre mette anche quelli del +1 definitivo. Raffaelli non va a segno, Roma con un paio di rimbalzi in attacco non permette repliche.