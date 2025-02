Basket Serie B Interregionale seconda fase. Esordio promettente per l’Use e per l’Abc

Non poteva iniziare meglio la seconda fase del campionato di Serie B Interregionale per Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti, entrambe vittoriose nei rispettivi percorsi di avvicinamento ai play-off promozione e alla salvezza. Partiamo dai biancorossi empolesi, che a Pavia dopo un avvio sotto tono sono riusciti a cambiare l’inerzia del match dimostrando grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. "Sapevamo che l’esordio in questa seconda fase sarebbe stato in salita – spiega coach Luca Valentino –, ma il pessimo approccio difensivo l’ha reso ancora più ripido. Siamo andati subito sotto pesantemente con un 15-3 per Pavia. Poi, cercando di ritrovare risorse alternando quintetti e scelte, abbiamo comunque riportato in equilibrio una partita che poteva sembrare già compromessa. Nel secondo tempo sono venuti fuori il gruppo e la voglia di vincere di questi ragazzi che hanno cambiato l’inerzia della partita chiudendo l’area, lottando a rimbalzo e ponderando le scelte in attacco grazie all’ottima circolazione di palla. Così abbiamo portato a casa questa bella vittoria che ci consente di iniziare col piede giusto questa difficile seconda fase del campionato". Fra le note liete in casa Use va segnalato il pieno recupero di Mazzoni dopo il lungo infortunio, ben testimoniato dai 15 punti messi a referto a Pavia.

Decisamente positivo anche l’esordio dell’Abc, capace di espugnare il campo della diretta concorrente per evitare la retrocessione diretta, Serravalle Scrivia. "Si inizia con una vittoria in trasferta ed è importante, sia per la classifica che per il morale – commenta coach Samuele Manetti –. Nei prime due quarti abbiamo faticato e sono mancate principalmente le percentuali dal campo. Da metà della terza frazione, invece, abbiamo capito che dovevamo stringerci in difesa e cercare canestri facili, così abbiamo scavato il vantaggio che poi siamo stati bravi a mantenere. Sono contento dell’apporto da parte di tutti, anche da chi è entrato dalla panchina, e questo alla fine ha pagato".