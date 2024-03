Basket serie b interregionale seconda fase. Sba, altro colpo: Pelucchini e Toia super

AREZZO

Quarta vittoria consecutiva per la Amen Bc Servizi Arezzo, considerando anche le ultime due di stagione regolare. Gli amaranto sbancano Borgomanero sfiorando quota cento punti e continuano a coltivare speranze di rimonta nella seconda fase del campionato di serie B. Termina 86-96 in Piemonte, con la squadra di coach Evangelisti che riesce a condurre dall’inizio alla fine gestendo anche il tentativo di rientro dei padroni di casa. Nel primo quarto la Sba allunga subito (13-23), mantenendo un discreto vantaggio anche all’intervallo lungo (45-53).

Nel terzo quarto sale in cattedra Pelucchini, che mette a referto 16 dei suoi 18 punti per permettere ai suoi di allungare ancora sul 68-81. Un divario che permette a Toia (eccezionale un suo canestro da distanza siderale) di gestire falli e cronometro fino alla sirena. Nel tabellino numeri eccellenti anche per Rossi (19 punti) e Jankovic (16 come Toia). Domenica prossima arriva Gallarate al PalaEstra.