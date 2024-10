BASKET SERIE B INTERREGIONALE. Sorpassi, emozioni e rimonte. Ma gli ultimi giri di lancette sono fatali all’Abc

Spezia Club

84

Abc Castelfiorentino

79

SPEZIA BASKET CLUB: Carpani 8, Pettinaroli 7, Monaco n.e., Ramirez 20, Gogishvili 9, Merlo 14, Giazzon n.e., Leporati n.e., Morciano 12, Fazio, Tedeschi 10, Dias 4. All. Diacci.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 5, Ticciati n.e., Corbinelli 19, Viviani, Carzoli n.e., Mihajlovic 4, Nnabuife 17, Cantini, Gutierrez 16. All. Manetti.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo.

Parziali: 24-18; 43-39; 63-62.

LA SPEZIA – Ultimi minuti ancora fatali all’Abc, che così come contro Cecina in casa anche al Pala Sprint cede negli ultimi due giri di lancette di una sfida equilibrata. I liguri scappano subito (14-5 al 5’), ma 5 punti di fila di Ciano scuotono l’attacco castellano che si riporta a meno cinque (15-10 al 6’) prima di chiudere il primo quarto sul 24-18. La seconda frazione si apre con altri 4 punti di Ciano, poi le penetrazioni al ferro di Gutierrez e Nnabuife valgono il -3 al 15’ (29-26), che diventa 43-39 al 20’. Al rientro dagli spogliatoi Corbinelli e Nnabuife firmano il primo vantaggio gialloblu (43-44), mentre 5 punti di Gutierrez e un’altra tripla di Corbinelli valgono il 60-60 del 29’, poi 63-62 alla terza sirena. Entusiasmante il quarto quarto giocato punto a punto con sorpassi e contro sorpassi fino al 77-77, quando il più cinque locale manda di fatto i titoli di coda. E adesso, domani alle 21 al Pala Betti arriva l’Etrusca San Miniato per il primo turno infrasettimanale.