Basket Serie B Interregionale. Sprint finale per l’Use Computer Gross: le ultime 12 gare per centrare i play-off

Archiviato lo scorso fine settimana di pausa, scocca l’ora della seconda e decisiva fase nel campionato di Serie B Interregionale. Altre 12 gare in cui l’Use Computer Gross cercherà l’impresa di centrare i play-off promozione, mentre l’Abc Solettificio Manetti dovrà prima di tutto provare ad evitare la retrocessione diretta. Partiamo dai biancorossi empolesi, che stasera alle 21 inizieranno il proprio cammino da Pavia, formazione già affrontata lo scorso anno e nelle stagioni presenti. "Troveremo una squadra che ha costruito un roster importante e che sicuramente sarà una delle candidate al salto di categoria – esordisce coach Valentino –. Imperativo da parte nostra è entrare con l’atteggiamento giusto in questa seconda fase col piacere di scoprire le nuove squadre che andremo ad incontrare e capire così qual è la reale distanza tra noi e loro. Cercheremo di dare battaglia ogni partita". La corsa salvezza dei gialloblù valdelsani comincerà invece stasera alle 20.30 sul parquet di Serravalle Scrivia, l’unica formazione che è entrata in questa seconda fase portandosi dietro meno punti del team di Manetti dalla regular season: soltanto due contro i quattro dei castellani. Basterebbe questo, quindi, ad evidenziare l’importanza capitale di questo primo confronto per Gutierrez e compagni. L’ultima classificata di questa seconda fase retrocederà infatti direttamente in Serie C, mentre dalla quarta all’undicesima disputeranno i play-out.