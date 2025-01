Basket Serie B Interregionale. Stasera alle 21 turno infrasettimanale per Use e Abc. Gli empolesi per rialzarsi, valdelsani per il morale

Turno infrasettimanale stasera in Serie B Interregionale, con Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti pronte a tornare in campo alle 21 per la penultima giornata della prima fase. Dopo la battuta d’arresto di Lucca gli empolesi ospiteranno al Pala Sammontana la Mens Sana in una gara decisiva per entrambe per entrare fra le prime sei. "Domenica scorsa Lucca ci ha surclassato in tutto – spiega coach Valentino –. La Mens Sana, nonostante la sconfitta, è più che viva e, come la maggior parte delle squadre, si è rinforzata. Servirà quindi una prestazione sopra le righe per portare a casa una vittoria che sarebbe decisiva". Intanto l’Use fa sapere che stasera i botteghini del Pala Sammontana resteranno chiusi visto che al club senese sono già stati inviati i tagliandi previsti dal regolamento per gli ospiti.

Sempre alle 21 i gialloblu valdelsani, reduci dal convincente successo interno contro il Costone Siena, saranno invece di scena ad Arezzo. "Con Costone vittoria meritata, a differenza di altre volte non ci siamo disuniti nei momenti di difficoltà, restando compatti, e questa è stata la chiave – precisa coach Manetti –. Anche se a livello di classifica questa vittoria non ci aiuta, avevamo la necessità di dare una svolta e fare una buona prestazione davanti al nostro pubblico, anche in vista delle prossime due partite che per noi saranno fondamentali nell’ottica della seconda fase". Il team di Castelfiorentino è infatti ormai certo di doversi giocare la salvezza ai play-out.