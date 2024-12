Basket serie B Interregionale. Stosa vince a Castelfiorentino. Conquistati due punti preziosi

CASTELFIORENTINO

60

STOSA

80

CASTELFIORENTINO: Ciano 4, Rosi, Lazzeri 7, Ticciati, Corbinelli, Cicilano ne, Viviani ne, Falaschi 9, Azzano 12, Nnabuife 2, Cantini 5, Gutierrez 21. All. Manetti.

STOSA: Bartoletti, Dal Maso 2, Joksimovic, Zocca 14, Olleia, Costantini 8, Calvellini 18, Gianoli 11, Braccagni 5, Guerra 22. All. Evangelisti.

Parziali: 14-19; 30-41; 45-54.

CASTELFIORENTINO – Prosegue la marcia della Stosa che si impone nettamente a Castelfiorentino. Una prestazione super a livello difensivo dei senesi, sempre in controllo del match. Partenza forte della Virtus che si porta sullo 0-5 costringendo Manetti al time out. I senesi sbagliano un paio di canestri da sotto e i locali prendono fiducia costruendo il primo vantaggio interno (7-5) dopo 5’ di gioco. Calvellini e Guerra si accendono nella seconda parte del quarto segnando da sotto in contropiede. Sono poi le triple di Costantini a chiudere il primo periodo sul 14-19. In avvio di secondo quarto i locali impattano a quota 19 grazie a 5 di fila di Gutierrez. La Stosa si rimette subito in moto. Guerra in attacco detta i ritmi portando la Virtus sul 30-38 a 2’ dalla pausa lunga. Il canestro da sotto di Dal Maso e il libero di Zocca permettono ai senesi di chiudere la prima parte di gara sul 30-41. I rossoblu volano a +14 in avvio di terzo quarto ma la formazione locale ha un sussulto con il solito Gutierrez che riporta il Solettificio Manetti in singola cifra di svantaggio (36-45). I locali si portano fino a -5, ma Guerra prende in mano la squadra e con 5 punti filati riporta nuovamente la Stosa in doppia cifra di vantaggio (40-50). La Virtus sbaglia un paio di buone soluzioni offensive per allungare, ma chiude comunque avanti la terza frazione sul punteggio di 45-54. I primi minuti del quarto periodo scorrono via in equilibrio con un canestro da una parte e uno dall’altra. La Stosa riesce a controllare bene i ritmi punendo i cambi difensivi dei gialloblù. Negli ultimi 2’ Virtus avanti di 10. Castello non molla affidandosi a Gutierrez, ma invano. I locali si innervosiscono, fioccano tecnici ed espulsioni. La Stosa conquista 2 punti pesantissimi.