Basket Serie B Interregionale. Stosa, prove generali di campionato. Alle 18 amichevole con Castelfiorentino

Prove generali di campionato per la Stosa Virtus. Oggi pomeriggio alle 18 al PalaCorsoni la formazione di coach Evangelisti (nella foto) affronta Castelfiorentino nell’ultimo impegno della pre season. Si tratta di un test importante per i senesi, che arriva a soli 6 giorni dall’inizio del campionato. La partita si disputa non a caso sul parquet del Cus che ospiterà le gare interne della Stosa nella prossima stagione. Così è stato deciso dalla società virtussina, anche per permettere alla squadra di prendere confidenza con il palazzetto di casa dove ieri mattina la squadra ha svolto la seduta di rifinitura. La compagine rossoblu è al completo e questa sera coach Marco Evangelisti può contare su tutti gli effettivi a sua disposizione, diventati 13 dopo la rescissione con Baldasseroni. Dall’amichevole odierna lo staff rossoblu si aspetta di trovare altre indicazioni positive sia sotto l’aspetto tecnico e della fluidità del gioco, sia a livello fisico. La squadra sta bene e lo sta dimostrando negli allenamenti, ma la partita è un’altra cosa e visto che il tempo stringe adesso è il momento di farsi trovare pronti perché da sabato prossimo si farà sul serio. Anche questa sera all’interno del PalaCorsoni è possibile, per chi lo volesse, sottoscrivere l’abbonamento stagionale per le gare interne di Olleia e soci, vendita che proseguirà fino al giorno dell’esordio casalingo in campionato previsto per domenica 6 ottobre contro San Miniato. Intanto è stata spostata la sede della presentazione delle squadre. L’evento, che avrebbe dovuto tenersi domani pomeriggio alle 18:30 al bastione San Domenico della Fortezza medicea, si svolgerà invece all’interno del PalaPerucatti allo stesso orario. Le avverse previsioni meteo per il pomeriggio di domani hanno indotto a malincuore la società rossoblu a spostare la sede in uno spazio al coperto.