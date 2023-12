Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, al PalaCorsoni c’è La Spezia. Rossoblù premiati dal Gruppo Stampa

Vigilia di campionato per la Stosa che domani pomeriggio al PalaCorsoni scende in campo contro La Spezia davanti al proprio pubblico per l’ultimo impegno casalingo del 2023. Un anno, quello che sta per concludersi, che è stato ricco di successi per i rossoblu che dopo la promozione ottenuta nello scorso giugno hanno inanellato una ottima serie di successi anche in questa prima parte della stagione 2324. Vittorie che sono valse a Olleia e soci il secondo posto in classifica, una posizione che il team di Lasi vuole difendere e consolidare nelle ultime due gare dell’anno che vedranno la Stosa affrontare prima La Spezia e successivamente Castelfiorentino nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo 20 Dicembre. Domani al PalaCorsoni ci sarà spazio anche per la solidarietà con il ‘Teddy Bear Toss’ organizzato dalla società senese. Al primo canestro della Virtus il pubblico presente lancerà in campo un peluche che verrà successivamente donato al Comune di Siena che ha individuato nella Caritas cittadina l’ente beneficiario della donazione che verrà effettuata martedì mattina a Palazzo pubblico. La straordinaria cavalcata dello scorso anno, oltre ai grandi risultati ottenuti dalla società senese nel settore giovanile (nel solo 2023 2 finali nazionali, 1 titolo 3 contro 3 femminile, 2 interzona ed un titolo regionale), sono stati il motivo di un prestigioso riconoscimento che il presidente Bruttini e la dirigenza rossoblù hanno ricevuto ieri pomeriggio al Santa Chiara Lab da parte del Gruppo Stampa Autonomo senese. La Virtus è stata infatti premiata all’interno dell’evento "Siena Sport Day 2023" proprio per la promozione in B della prima squadra e per l’attività che la società svolge da oltre mezzo secolo in ambito di settore giovanile.