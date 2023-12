Basket Serie b interregionale. Stosa Virtus di nuovo in testa, Lasi: "Felice dell’attenzione messa in difesa»

La bella vittoria casalinga ottenuta domenica con La Spezia e la contemporanea sconfitta di Cecina in casa contro Castelfiorentino hanno consentito alla Stosa di tornare in vetta alla classifica di serie B interregionale. Quando manca una sola giornata prima della sosta per le festività, la formazione rossoblu si gode il primato ma è già pronta a scendere di nuovo in campo nel turno infrasettimanale di domani sera quando i rossoblu saranno impegnati sul parquet di Castelfiorentino.

"Contro Spezia è stata una partita intensa – ha commentato in sala stampa coach Maurizio Lasi – nonostante le loro assenze importanti, a dimostrazione del fatto che gare semplici non esistono. I ragazzi sono stati bravi ad approcciare il match nel modo giusto e soprattutto a difendere con aggressività bloccando i loro temibili tiratori. Questo era il nostro obiettivo e siamo riusciti nell’intento. Siamo sempre stati in controllo e sono felice che tutti i ragazzi che sono entrati abbiano messo al primo posto la difesa anziché l’attacco".

Coach Lasi ha poi rivolto lo sguardo al match di Castelfiorentino, una partita che è quasi un derby per vicinanza chilometrica e per le tante sfide degli ultimi anni tra le due formazioni che si affronteranno nell’ultimo impegno del 2023. "Ci aspetta una partita molto tosta – ha proseguito Lasi –, una sorta di derby contro un avversario che contro ogni pronostico ha vinto meritatamente in casa della capolista Cecina. Saranno certamente carichi, ma il nostro obiettivo è quello di provare a chiudere l’anno con una vittoria. Sappiamo che sarà molto dura, ma dovremo trovare energia e punti da tutti coloro che scenderanno in campo per cercare di portare a casa i due punti in palio".