Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, fissate sia date che orari del Play in gold. Esordio rossoblù il 3 marzo al PalaCorsoni con Pavia

É ufficiale il calendario della seconda fase del Play in gold di serie B interregionale. La Stosa Virtus esordirà domenica 3 marzo alle 18 al PalaCorsoni contro la Riso Scotti Pavia, una delle formazioni maggiormente accreditate per la promozione in B nazionale. La prima trasferta dei rossoblu sarà invece la settimana successiva, sabato 9 marzo alle 21 a Gazzada. Il 17 i senesi saranno di nuovo al PalaCorsoni per affrontare Casale Monferrato mentre il girone di andata si chiuderà sabato 23 a Saronno alle 21. Mercoledì 27 marzo turno infrasettimanale pre pasquale a Pavia alle 21, mentre contro Gazzada nella seconda di ritorno i rossoblu giocheranno in casa di sabato (6 aprile) alle 18. Sabato 13 aprile la trasferta a Casale Monferrato e infine l’ultimo turno tutto in contemporanea sabato 20 aprile quando la Stosa si trasferirà eccezionalmente al PalaEstra, vista l’indisponibilità dell’impianto del Cus, per affrontare Saronno. "Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale e l’assessore allo sport Lorenzo Loré - commenta il direttore sportivo della Stosa Gabriele Voltolini - che si è mostrato da subito collaborativo e propenso a trovare una soluzione. Un ringraziamento particolare va anche alle società Mens Sana Basketball e Emma Villas, in particolare Riccardo Caliani e Fabio Mechini. Con loro i contatti sono stati serrati negli ultimi giorni e abbiamo lavorato insieme affinché potessimo inserire la nostra partita in un impianto già occupato dalle partite delle loro rispettive squadre. Per il 20 aprile proveremo ad organizzare - conclude Voltolini - un evento che coinvolga tutta la città in una partita per noi probabilmente determinante per l’accesso ai playoff". Intanto nella serata di venerdì la Stosa ha disputato uno scrimmage contro Viterbo, formazione giunta al quinto posto nel girone F di serie B interregionale. I ragazzi di Lasi (nella foto) si sono imposti 90-55 al termine di un test molto utile in vista dell’esordio nel play in Gold previsto per domenica prossima al PalaCorsoni contro Pavia.

Questo il tabellino della partita: Stosa Virtus Siena- Viterbo 90-55 (18-16; 38-33; 69-44)

Stosa: Berardi 9, Laffitte, Calvellini 11, Bolis 5, Lombardo 13, Dal Maso 19, Diminic 5, Olleia 8, Costantini 13.