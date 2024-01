Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, via all’operazione riscatto. Legnaia è il primo esame

È partita per la Stosa l’operazione riscatto. I rossoblu di coach Lasi, che con i 2 ko della settimana scorsa contro Lucca e Empoli hanno perso per la prima volta in stagione due gare consecutive, sono chiamati ad una netta inversione di marcia per riprendere il cammino bruscamente interrotto nel momento in cui invece i senesi sembravano poter accelerare definitivamente.

La corsa ai primi 4 posti del play in gold è diventata molto avvincente e se una settimana fa la Virtus sembrava poter dormire sonni tranquilli, adesso invece la qualificazione è tornata in discussione. I rossoblu sono ancora in vetta alla classifica provvisoria, seppur adesso a pari merito con Cecina, ma le quinte (Quarrata e Lucca) si trovano a sole 4 lunghezze di distacco quando rimangono ancora da giocare 4 partite nella prima fase.

La volata finale partirà domenica sera quando al PalaCorsoni arriverà Legnaia, forse la formazione che più ha deluso fin qui in stagione anche a causa di una lunga serie di infortuni. La Stosa avrà un solo risultato possibile nella sfida contro i fiorentini, ovvero la vittoria. Vincere per tornare a correre in classifica e per prendere lo slancio definitivo per blindare la qualificazione al play in gold, primo obiettivo dichiarato della stagione rossoblù. Coach Lasi ha dovuto far fronte a qualche piccolo problema anche in questa settimana: l’influenza stagionale non vuole saperne di lasciare in pace il gruppo rossoblu che anche in questi giorni è stato colpito da qualche caso. Tutto sommato però sono stati allenamenti molto intensi e proficui e si vede la voglia dei giocatori di lavorare duro per tornare quanto prima al successo. A tifare Stosa domenica sera ci saranno anche dei tifosi speciali: Al PalaCorsoni infatti la Virtus ospiterà i ragazzi, i genitori e i dirigenti della Pallacanestro Grosseto, società con la quale esiste una proficua e solida collaborazione che va avanti da ormai 4 stagioni.