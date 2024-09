BASKET SERIE B INTERREGIONALE. Tarros al debutto con nuove regole: arriva la ’paletta rossa’ per l’espulsione

La Federazione internazionale di basket ha varato alcune modifiche al regolamento tecnico ed attrezzature della pallacanestro’, recepite dalla Federazione Italiana e a cui si dovranno attenere tutte le squadre. Modifiche valide dal 1° ottobre e che al PalaSprint potranno essere notate dalla gara interna del 6 ottobre quando la Tarros ospiterà Castelfiorentino nel campionato di B Interregionale. Le modifiche riguardano più aspetti strettamente tecnici, anche di interpretazione del gioco da parte degli arbitri. Tra le novità una riguarda le linee che delimitano il luogo della linea laterale da cui effettuare la rimessa in gioco del pallone, che saranno 4 e non più due per ogni linea laterale, mentre un’altra modifica riguarda l’attrezzatura in dotazione al tavolo degli ufficiali di campo. Il cronometrista oltre alle classiche 5 palette di colore bianco che indicano il numero di falli attribuiti ad ogni singolo giocatore, avrà un’ulteriore sesta paletta di colore rosso con le scritte Gd (Game Disqualification) in bianco, che verrà utilizzata quando il giocatore dev’essere allontanato dalla gara, evento che si verifica solo quando l’atleta viene espulso direttamente dagli arbitri o quando durante il match ha commesso 2 falli tecnici o 2 falli antisportivi o 1 fallo tecnico ed 1 antisportivo. Stesso provvedimento viene addebitato all’allenatore o dirigente accompagnatore. Chiunque sia, dovrà abbandonare entro 30 secondi il campo. Infine quando un giocatore subisce un fallo nell’atto di tiro, ma poi decide di passare la palla, questo verrà considerato un ’fallo non in atto di tiro’, quindi verrà utilizzato dagli arbitri un segnale di ’passaggio’ per chiarire immediatamente la situazione per il tavolo degli ufficiali di campo ed anche per il pubblico.

G.S.