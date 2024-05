Basket Serie B Interregionale. Tarros, ecco la formula del nuovo campionato

Cambiamenti in vista nel mondo del basket: per la B nazionale si prospetta una vera e propria rivoluzione, la nuova formula ufficializzata e diramata dalla Federazione prevede infatti due gironi composti da 21 squadre ciascuno con ben 12 turni infrasettimanali. Novità anche nella la formula della serie B Interregionale, campionato a cui partecipa per il secondo anno consecutivo lo Spezia Basket Tarros, che ricalca grossomodo quella testata nella stagione appena conclusa. Il campionato sarà ancora diviso in 4 conference, con 2 division per conference composte da 12 squadre per division, per un totale di 96 squadre. Stagione suddivisa ancora in due fasi: nella prima ogni squadra disputerà gare di andata e ritorno all’interno del proprio girone per un totale di 22 partite, al termine della quale le prime 6 squadre classificate di ciascuna division accederanno ai Play-in Gold (2ª fase) insieme alle prime 6 dell’altra division (solita Conference) per un totale di 12 gare tra andata e ritorno portandosi dietro i punti ottenuti nella prima fase con le altre 5 squadre della propria division.

Analogamente le ultime 6 classificate della prima fase parteciperanno ai play-in Out (2ª fase) con modalità di svolgimento identiche ai play-in Gold. Al termine dei play-in Gold si compone un tabellone ad eliminazione diretta tra le prime 8 squadre classificate in cui si giocherà al meglio delle tre partite: le squadre vincenti ogni singola conference (in totale 4 squadre) saranno promosse al campionato di serie B nazionale per la stagione 2025-26. Invece al termine dei play-in Out, le squadre classificate ai primi tre posti sono salve e prenderanno parte al campionato di B interregionale per la stagione sportiva 2025-26. La squadra classificata all’ultimo posto dei play-in out retrocede direttamente In serie C mentre quelle classificate dal 4° all’11° posto prenderanno parte ai playout finali per determinare le altre due retrocesse in C per la stagione 2025-26. Gianni Salis

Nella foto: Lorenzo Fazio, capitano e pivot della Tarros Spezia