Basket Serie B Interregionale. Tarros perde l’occasione di salire in vetta ai Play-in: "Borgomanero bella squadra, ha vinto con merito»

Arriva la prima sconfitta nel Play-in Silver per lo Spezia Basket Club Tarros che, dopo aver inanellato due belle vittorie contro Varese e Derthona, cede al ’PalaSprint’ contro il College Borgomanero. "Partita difficile – commenta il direttore sportivo Maurizio Caluri – abbiamo sofferto la loro fisicità e intensità. E’ una squadra forte, con giovani molto promettenti d’Italia che hanno dimostrato tutto il loro valore. Non possiamo che complimentarci, hanno vinto con pieno merito. Da parte nostra dobbiamo dire che le poche rotazioni a disposizione hanno pesato e che, nonostante tutto, siamo riusciti a rimanere in partita sino alla fine. Negli ultimi minuti, purtroppo, abbiamo commesso troppi errori, cosa che di solito non facciamo".

"Il College Borgomanero è una buonissima squadra – ribadisce coach Andrea Scocchera – Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno fatto il massimo, hanno dato tutto. Purtroppo siamo un po’ ’corti’ e questo a lungo andare nel corso del match si sente. Siamo stati bravi a rimanere in gara sino alla fine, ma due possessi sbagliati nelle ultime azioni hanno consegnato la vittoria agli avversari. Vittoria meritata". Peccato perchè vincendo i bianconeri sarebbero saliti in vetta alla classifica del Play-in. Ora, invece, per il passaggio alla fase successiva, tutto si complica, anche se nulla è compromesso. Prossimo impegno per i bianconeri domani alle 21 contro Gallarate.