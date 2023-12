Basket Serie B Interregionale. Tarros saluta il 2023 con la trasferta a San Miniato: "Puntiamo a chiudere l’anno fra le prime quattro"

Questa sera a San Miniato (ore 21, arbitri Cirinei di Pisa e Posarelli di Grosseto) la Tarros è di scena per la 3ª di ritorno della B Interregionale, ultima gara del 2023. Un anno solare sicuramente positivo per il club dei Caluri che dopo l’approdo alla ben più quotata B Interregionale sta finora disputando un campionato di prim’ordine (è 4ª in classifica) e che avrebbe potuto ottenere di più se il capitolo infortuni non l’avesse marchiata a ferro e fuoco: Rajacic, Sakalas e Pietrini in rapidissima successione. Una situazione che ancora oggi viene mal digerita dal presidente Danilo Caluri. "Provate a pensare a togliere due dei big ad ogni squadra. Di solito un infortunio durante la stagione può capitare, ma due così no! Se da un lato siamo arrabbiati per questa sfortuna, dall’altro – conclude Caluri – siamo sereni e fiduciosi. Per arrivare nelle prime 4 al termine di questa prima fase del campionato, abbiamo ancora qualche chance, ma è ovvio che bisognerà recuperare tutti quanti". Rajacic si fece male allo scafoide proprio nel match di andata contro San Miniato, dopo l’operazione da ha iniziato in maniera molto leggera la riabilitazione. Se tutto procederà bene potrà tornare in campo a ridosso dell’Epifania. Sakalas potrebbe rientrare invece alla ripresa degli allenamenti in programma il 2 gennaio.

Gianni Salis