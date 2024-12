Basket serie B Interregionale. Tilli: "La Mens Sana deve vincere a tutti i costi contro l’Olimpia Legnaia»

La ‘Note di Siena’ Mens Sana è tornata ieri sera ad allenarsi al PalaEstra dopo il ko, amarissimo, di Arezzo di domenica scorsa. Sabato alle 21 arriva in viale Sclavo l’Olimpia Legnaia per una sfida di una importanza notevole per i biancoverdi da vincere in tutti i modi per rimanere attaccati al treno del sesto posto.

"Perdere anche il vantaggio nella differenza canestri contro Arezzo – ha detto ieri alla ripresa della preparazione il giovane play biancoverde Giulio Tilli (nella foto) – è stato molto pesante, senza dubbio, e ci ha lasciato una grande amarezza. Adesso torniamo ad allenarci per preparare una partita davvero fondamentale per noi contro Legnaia. Vogliamo arrivarci nel migliore dei modi consapevoli del peso dei due punti in palio".

Il play classe 2006, in doppio tesseramento con la formazione Under19 Eccellenza della Virtus, a causa degli infortuni delle ultime settimane del settore degli esterni ha trovato maggiore spazio nelle rotazioni di coach Paolo Betti dimostrando una buona attitudine nonostante sia al primo anno nei ‘grandi’ se si esclude la parentesi della scorsa stagione in serie D a Monteroni.

"Mi fa piacere poter dare il mio contributo anche se dispiace per gli infortuni di Belli e Neri – ha concluso il numero 1 della Mens Sana –. In allenamento metto molta intensità e cerco di dare tutto alla squadra seguendo le indicazioni dello staff. In momenti complessi come questo dobbiamo dare tutti qualcosa di più".

In vista della gara di sabato sera coach Betti spera di poter recuperare Tognazzi, che non dovrebbe aver riportato lesioni muscolari e che verrà valutato giorno per giorno provando a recuperarlo per la palla a due contro il team fiorentino.

Discorso simile per il play Belli mentre la guardia Neri potrebbe restare ai box per un tempo maggiore, realisticamente fino a fine mese, per recuperare dal suo cronico problema ai tendini che fino ad ora ne ha condizionato impiego e rendimento.

Guido De Leo