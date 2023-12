Basket Serie B Interregionale. Vince Computer Gross. Il derby è biancorosso

USE COMPUTER GROSS

ETRUSCA SAN MINIATO

USE COMPUTER GROSS: Giannone 12, Baldacci ne, Baccetti 7, Sesoldi 5, Rosselli 16, Fogli ne, Calabrese 3, De Leone ne, Mazzoni 14, Quartuccio, Tosti ne, Cerchiaro 6. All. Valentino (ass. ElmiCappa)

LA PATRIE ETRUSCA SAN MINIATO: Lovato 13, Bellavia ne, Castaldi ne, Menconi 14, Bellachioma 4, Ermenali ne, Scardigli ne, Speranza, Jovanovic 17, Capozio 5, Ndour 1, Cravero 5. All. Martelloni (ass. LatiniMeucci)

Arbitri: Di Salvo di San Giuliano e Zanzarella di Siena

Parziali: 13-19, 25-29 (12-10), 45-47 (20-18), 63-59 (18-12)

EMPOLI - La fotografia della serata che permette all’Use Computer Gross di vincere è il recupero palla di Rosselli su Ndour allo scoccare della sirena: 63-59 è il risultato che compare sul tabellino finale e che fa esultare tutto il pubblico del Pala Sammontana.

La frazione finale si apre sul risultato di 45-47. Una fase decisiva della gara giocata al cardiopalma: Etrusca che va sul 49-55, Capozio mette la tripla del 52-58, Giannone segna dall’arco e Rosselli regala l’assist ad un Baccetti lanciato in transizione che appoggia il 57-58. Sull’azione successiva in lunetta c’è Mazzoni che ne mette uno (61-59) e, con 19 secondi da giocare, Martelloni chiama timeout. Poi il recupero di Rosselli che serve Cerchiaro e appoggia in contropiede il 63-59.