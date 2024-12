Basket Serie B Interregionale. Vismederi Costone, il dg Naldini:: "Il 2024 un anno da incorniciare»

"2024: un anno da incorniciare". Così Andrea Naldini, direttore generale del Vismederi Costone, che ha fatto il punto sui titoli raggiunti a livello di prima squadra. "L’anno si è aperto con la vittoria della Coppa Toscana ed è proseguito con una promozione che rimarrà negli annali della pallacanestro senese. Nella seconda metà dell’anno, siamo stati in grado di farci trovare pronti in una Serie B interregionale che per ora ci vede al terzo posto in classifica".

Poi uno sguardo all’extra-campo. "Il primo grande ringraziamento va al presidente Emanuele Montomoli e al main sponsor Vismederi, sostegni indispensabili per il nostro cammino – ha detto Naldini –. Il Costone è cresciuto e sta crescendo in tutti i suoi aspetti, grazie agli sforzi di chi ogni giorno lavora dentro e fuori dalla palestra. Un ringraziamento va a tutta l’area staff, compreso il gruppo che lavora per il merchandising e, in più, da quest’anno, abbiamo anche un event manager. Abbiamo un settore giovanile e un minibasket in espansione, grazie all’opera di David Fattorini, Andrea Monciatti, Rosy Galasso e Fabio Tozzoli".

Nel 2025, "l’obiettivo è continuare a crescere – ha aggiunto Naldini –. Stiamo diventando un punto di riferimento nel panorama cittadino e vogliamo proseguire così. I numeri confermano il buon lavoro fatto – ha concluso il dg costoniano -. Sono motivo di orgoglio e riprova di tutto ciò i tanti partner che si stanno avvicinando".