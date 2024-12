Basket serie B Interregionale. Vismederi mette l’ipoteca sul piazzamento in poule promozione

Vigilia di derby in casa Costone. Il Vismederi, reduce dall’importante vittoria di Empoli, si prepara al confronto con la Virtus con entusiasmo e voglia di cavalcare tutta la positività del momento. Il successo del PalaSammontana, il terzo di fila, dà grande consapevolezza alla squadra di coach Michele Belletti oltre che una straordinaria tranquillità a tutto l’ambiente: 6 punti di vantaggio sul 7° posto, occupato attualmente da Quarrata, con cui i gialloverdi hanno un doppio vantaggio nei confronti diretti, rappresentano infatti molto più che un’ipoteca per un piazzamento alla poule promozione, considerando anche il valore e la forza che il Costone sta dimostrando di avere partita dopo partita.

Vismederi è infatti una squadra molto quadrata che gioca con coesione e attenzione in difesa (a Empoli la zona ha di fatto disinnescato l’attacco dei padroni di casa nell’ultimo quarto) mentre in attacco riesce sempre a colpire con efficacia: dall’arco con i gemelli Paoli, Banchi, Bruttini e Zeneli (in foto, match-winner con 11 punti nell’ultimo periodo contro l’Use); nel pitturato poi Nasello e Bastone sono quasi immarcabili per quello che è il livello del campionato. Anche il derby di andata, lo scorso 10 ottobre, seguì più o meno questo copione e terminò con la vittoria gialloverde per 92-84. Una partita sempre condotta dal Costone: insomma, fu una prima vera e propria dimostrazione di forza del Vismederi a tutto il campionato. Quello di domani, invece, sarà il 45° derby della storia tra Virtus e Costone: rossoblù in vantaggio a livello di precedenti per 23-21. Oggi chiude anche la prevendita: al PalaOrlandi, segreteria aperta dalle ore 15.30 alle 19.30; 10 euro il costo del biglietto intero, 6 euro per il ridotto; ingresso gratuito per tutte le atlete e gli atleti tesserati settore giovanile del Costone.

AF