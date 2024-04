Basket serie B, l’8 maggio gara 1 contro la Gardonese. Ferrara, due settimane di sosta. Benedetto: "Prepariamoci bene»

"Affrontiamo questi playoff consapevoli di avere dalla nostra la forza e l’appoggio del nostro pubblico, abbiamo due settimane per prepararci nel migliore dei modi". Ferrara Basket ha archiviato agevolmente l’ostacolo Oderzo, arrivando così alla quinta vittoria consecutiva in campionato e blindando una terza piazza che le consentirà di avere il fattore campo a favore nel primo turno. Sarà Gardone l’avversaria dei biancazzurri nella serie che inaugurerà la post season, al via mercoledì 8 maggio alla Bondi Arena (ore 20.30): "Quando sono arrivato sembrava un obiettivo molto difficile da raggiungere – le parole di coach Giovanni Benedetto –, invece l’abbiamo raggiunto con fatica e lavorando di giorno in giorno. Nelle ultime settimane abbiamo dovuto fare i conti con qualche acciacco, a Oderzo ci siamo presentati senza Cattani e Cecchetti, due pedine importanti che mi auguro di recuperare da qui all’inizio dei playoff. Non è la prima volta che dico che i miei atleti rispondono alle mie sollecitazioni, ora ci serviranno fortuna e salute: approcciamo a questa post season coscienti del fatto di avere il fattore campo dalla nostra, e con esso il calore e l’appoggio dei nostri tifosi.

Cercheremo di prepararci al meglio nelle due settimane che ci porteranno alla serie con la Gardonese, e allo stesso tempo auguriamo ai nostri ragazzi impegnati nelle finali nazionali Under 19 di cogliere un buon risultato". Fra meno di una settimana, infatti, comincerà il percorso del gruppo giovanile di Vis 2008 guidato da Lorenzo Santi, che dal 29 aprile sarà impegnato nelle finali di categoria. Per alcuni giorni Benedetto e il suo staff dovranno fare a meno di Barou Yarbanga, Riccardo Romondia e Assane Sankaré, ma nonostante le assenze il ritmo degli allenamenti dovrà rimanere alto per non arrivare impreparati al primo atto contro i bresciani di Gardone: squadra che ha già dimostrato di creare grattacapi ai biancazzurri, si è qualificata ai playoff grazie ad un successo sul campo della Sangiorgese. Ferrara avrà tutto il tempo per studiare i due precedenti con i prossimi avversari per correggere gli errori fatti e trovare le contromosse.

Jacopo Cavallini