BASKET SERIE B. La Bcb a Sant’Antimo con Loro nel motore

Inizia il girone di ritorno anche per la Lissone Interni Brianza Casa Basket che però non ha perso lo smalto dell’andata. La netta vittoria di domenica scorsa in casa contro Fiorenzuola lo testimonia. Con un Loro (foto) in più nel motore che può fare davvero la differenza. La prima trasferta del 2024 domani porterà i biancoverdi in Campania sul campo della PSA Sant’Antimo allenata dal brianzolo Gandini.

Anche Sant’Antimo ha iniziato l’anno brillantemente superando Omegna. "Disputiamo un campionato dal livello qualitativo altissimo e il girone di ritorno sarà ancora più difficile. Tutte le squadre lotteranno a caccia di un obiettivo. Bisognerà impattare con la giusta mentalità, oltre alla voglia di migliorare che a una squadra giovane come la nostra non deve mancare" dice coach Lombardi.

Ro.San.