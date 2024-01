Basket Serie B. La Bcb piange a Sant’Antimo. Coach Lombardi: "Pochi assist»

Nazareno Lombardi crede nel valore dei numeri e ne ha individuato uno per spiegare la sconfitta della sua Lissone Interni a Sant’Antimo. Quello degli assist di squadra. "Contro Fiorenzuola erano stati 29, sabato sera a Sant’Antimo siamo scesi a 7. È il numero che meno mi piace delle statistiche dell’ultimo match e che spiega bene il mio pensiero. Ho visto troppe iniziative individuali". Non è la prima volta che Lombardi motiva una sconfitta regolandosi sulla capacità o meno dei suoi ragazzi di passarsi il pallone. Praticamente sempre a inseguire è stata la gara della Brianza Casa Basket, già sotto di 10 all’intervallo, poi anche di 15 punti a metà del terzo quarto (56-41) e a metà del quarto (78-63). I brianzoli riescono però a salvare il salvabile, non mollano il colpo e grazie ai canestri di Lanzi e Loro mantengono a proprio favore la differenza canestri dopo il +10 dell’andata con la tripla del possibile 81-70 di Dri che si spegne sul ferro a fil di sirena. "Nei primi due quarti abbiamo fatto troppa fatica in attacco perché ci siamo concentrati troppo su quelle che sono le iniziative individuali dal palleggio andando dietro al piano partita di Sant’Antimo che voleva imbottigliarci negli spazi stretti. Nel secondo tempo siamo riusciti in primis a correre di più e ad allargarci trovando spaziature migliori. Nel complesso, sul risultato, ha pesato la percentuale ai liberi e il basso numero di assist".

Detto del secondo, dalla linea della carità i brianzoli hanno tirato con il 63% sbagliando 12 dei 32 tiri tentati, ma anche il 4/17 da 3 (con Galassi che fa 0/4) ha inciso e non poco nella serata. Resta così a quota 20 la Lissone Interni e viene raggiunta proprio dalla PSA Sant’Antimo oltre che dalla Solbat Piombino e dalla Pallacanestro Crema in una classifica più compatta che mai, segnale di un campionato che resta equilibrato. Basti dire che nel giro di 4 punti (da 20 a 16) ci sono qualcosa come 11 squadre, in pratica dai playoff ai playout. E sarà proprio Piombino la prossima avversaria dei ragazzi di Lombardi nel week-end a Treviglio; d’ora in poi saranno quasi sempre “spareggi” vista l’incertezza che regna praticamente dalla prima giornata, per un girone di ritorno lungo e complicato per tutti.

Ro.San.