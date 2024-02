Basket Serie B. La Bcb resiste mezz’ora: "È tutta esperienza»

Da manuale per 30 minuti, poi subentra l’effetto PalaMacchia e la Lissone Interni si scioglie, segna 9 punti, ne subisce 24 nei restanti, decisivi dieci e deve dire addio ai sogni di gloria sul campo della Libertas Livorno, la seconda della classe. Forse impossibile chiedere di più, su uno dei campi più difficili del girone per valore della squadra e impatto del pubblico, al quintetto di Nazareno Lombardi che però mena le danze per tre-quarti offrendo i soliti spunti di bella pallacanestro e un vantaggio massimo che tocca addirittura la doppia cifra sul finire del terzo periodo (50-61). La Libertas alza ulteriormente l’intensità e impatta al 36’ con un canestro di Ricci per il 68 pari. La Lissone Interni smette di fare canestro e la tripla di Saccaggi chiude i conti per il 76-70 definitivo. Non è arrabbiato coach Lombardi, ma nemmeno può definire “quasi perfetta“ la prestazione dei suoi in Toscana. Il tecnico orobico utilizza un altro aggettivo: "Gara solida soprattutto nei primi tre quarti, ma anche in quel frangente abbiamo sempre concesso qualcosa di troppo ai nostri avversari". "Purtroppo – prosegue – nell’ultimo quarto non siamo stati in grado di pareggiare l’intensità e l’energia difensive utilizzate dai livornesi che han cambiato davvero marcia. Da quel momento non siamo stati più in grado di reagire". I 2.000 del PalaMacchia sono stati il classico sesto uomo.

"Per noi, squadra giovane, giocare in un ambiente del genere è come andare a scuola, nel senso che si tratta di esperienze che questi ragazzi devono sperimentare il più possibile con la speranza che diventino un’abitudine col protrarsi delle loro carriere". Per Brianza Casa Basket è in previsione un’altra trasferta, domenica contro Caserta, prima della sfida tra le mura amiche contro Bakery Piacenza che si disputerà eccezionalmente al Pala Reds di Bernareggio, viste le concomitanze di altri eventi sportivi per il weekend del 2-3 marzo già programmati al PalaFacchetti di Treviglio.

Ro.San.