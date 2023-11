Basket Serie B. La Bcb rischia e si esalta contro Omegna. Desio ko con Avellino

Mercoledì di Ognissanti agrodolce per le due brianzole di serie B. Esaltante per Brianza Casa Basket (foto Crippa) che sbanca Verbania e batte per la seconda volta in stagione la Fulgor Omegna. Niente da fare invece per la Rimadesio che va a sbattere contro i muscoli della Del Fes Avellino. Poteva però trasformarsi in una beffa quella del PalaBattisti per i ragazzi di Lombardi in vantaggio fino al 39’ anche con margini in doppia cifra (ancora +12 al 34’). Torgano impatta a quota 85, Ceparano fa 1 su 2 dalla lunetta poi la tripla di Picarelli non va a segno per la gioia dei brianzoli che già nel secondo quarto avevano toccato il +10 dopo la tripla di Galassi. Miglior realizzatore è Fabiani (22), Galassi ne fa 18 come Ceparano. Resta a quota 8 in classifica (mentre sale a 10 la Lissone Interni) la Rimadesio annichilita a rimbalzo (43-18) da una solidissima Del Fes Avellino che comanda per ampi tratti. Giarelli impatta a quota 41 al 19’, ma tre triple degli irpini nel terzo periodo indirizzano il match, ben controllato nel finale dal quintetto di coach Crosariol (75-90). Migliori realizzatori per Desio Maspero e Sodero a quota 13.

Ro.San.